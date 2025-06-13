Крым всю ночь содрогался от взрывов. Под удар могли попасть аэродромы и не только (видео)

Местные рассказывают о тревожной ночи

Взрывы в оккупированном Крыму гремели в ночь на пятницу, 13 июня. По предварительным данным, дроны атаковали аэродромы "Саки", "Гвардейское" и "Кировское".

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер". По его данным, после взрывов спутники NASA зафиксировали пожар у аэродрома "Гвардейское". Сейчас аэродром подчинен Воздушно-космическим силам РФ, там базируется 37-й смешанный авиационный полк.

Гвардейское на карте

Спутники зафиксировали пожар

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Взрывы слышали во многих населенных пунктах Крыма – Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе и Феодосии. Об этом сообщили местные жители. Также громко было над Саками, Новофедоровкой, Качей и селами между ними. Зафиксированы взрывы и в Симферопольском районе Марьино.

Также беспилотники и взрывы зафиксированы в селе Перевальное. Там базируются 126 бригада береговой обороны ЧФ России и 8-й артиллерийский полк.

Telegram-канал Supernova+ пишет, что предварительно было попадание по объекту кафиров в Симферополе в районе Чокурча-Луговое. Сообщают о задымлении.

Как сообщал "Телеграф", в начале июня СБУ в третий раз поразила Крымский мост. Мы рассказывали о деталях уникальной операции.