Стратегическая нефтебаза в Энгельсе загорелась снова: весь город в дыму (фото и видео)

Говорят, что расплавился еще один резервуар

В российском городе Энгельс снова загорелась нефтебаза "Кристалл". Огонь охватил еще один топливный резервуар на стратегическом объекте.

Местные жители жалуются в соцсетях на сильное задымление территории. На видеозаписях виден высокий столб дыма, который заметен в нескольких километрах от места происшествия. На некоторых роликах видно, что на месте не просто задымление, но и масштабный пожар – пламя действительно охватило резервуар с топливом.

Нефтебаза расположена вблизи российской авиабазы стратегических бомбардировщиков "Энгельс-2". Украинские беспилотники "посетили" сюда ночью 6 июня и повлекли за собой масштабные разрушения.

Из-за интенсивности горения топливных материалов пожар продолжался трое суток. Спасатели никак не могли локализовать огонь на промышленном объекте.

В Энгельсе снова горит нефтебаза

На "Комбинате Кристалл" хранятся разные виды нефтепродуктов — бензин, дизельное и авиационное топливо. Эти запасы обеспечивают работу аэродрома стратегических бомбардировщиков "Энгельс-2" и не только.

Пожар на нефтебазе в Энгельсе

Это уже третье удачное поражение объекта украинскими дронами этой базы с начала 2025 года. Предыдущие атаки также наносили значительный ущерб российской военной инфраструктуре.

Где расположен Энгельс в РФ

Напомним, российские военные аэродромы оказались под атакой еще и в апреле. Под атакой находились временно оккупированный Крым и 12 российских регионов, а среди атакованных локаций преимущественно военные объекты – в частности, три российских аэродрома.