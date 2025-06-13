Стратегическая нефтебаза в Энгельсе загорелась снова: весь город в дыму (фото и видео)
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Говорят, что расплавился еще один резервуар
В российском городе Энгельс снова загорелась нефтебаза "Кристалл". Огонь охватил еще один топливный резервуар на стратегическом объекте.
Местные жители жалуются в соцсетях на сильное задымление территории. На видеозаписях виден высокий столб дыма, который заметен в нескольких километрах от места происшествия. На некоторых роликах видно, что на месте не просто задымление, но и масштабный пожар – пламя действительно охватило резервуар с топливом.
Нефтебаза расположена вблизи российской авиабазы стратегических бомбардировщиков "Энгельс-2". Украинские беспилотники "посетили" сюда ночью 6 июня и повлекли за собой масштабные разрушения.
Из-за интенсивности горения топливных материалов пожар продолжался трое суток. Спасатели никак не могли локализовать огонь на промышленном объекте.
На "Комбинате Кристалл" хранятся разные виды нефтепродуктов — бензин, дизельное и авиационное топливо. Эти запасы обеспечивают работу аэродрома стратегических бомбардировщиков "Энгельс-2" и не только.
Это уже третье удачное поражение объекта украинскими дронами этой базы с начала 2025 года. Предыдущие атаки также наносили значительный ущерб российской военной инфраструктуре.
Напомним, российские военные аэродромы оказались под атакой еще и в апреле. Под атакой находились временно оккупированный Крым и 12 российских регионов, а среди атакованных локаций преимущественно военные объекты – в частности, три российских аэродрома.