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Крим всю ніч здригався від вибухів. Під удар могли потрапити аеродроми та не лише (відео)

Автор
Олена Руденко
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Автор
Крим був під атакою дронів
Крим був під атакою дронів. Фото Колаж "Телеграф"

Місцеві розповідають про тривожну ніч

Вибухи в окупованому Криму лунали в ніч на п'ятницю, 13 червня. За попередніми даними, дрони атакували аеродроми "Сакі", "Гвардійське" та "Кіровське".

Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер". За його даними, після вибухів супутники NASA зафіксували пожежу біля аеродрому "Гвардійське". Зараз аеродром підпорядкований Повітряно-космічним силам РФ, там базується 37-й змішаний авіаційний полк.

Аеродром Гвардійське на карті
Гвардійське на карті
Супутникове фото пожежі на авіабазі Гвардійське у Криму
Супутники зафіксували пожежу

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Вибухи чули у багатьох населених пунктах Криму — Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі та Феодосії. Про це повідомили місцеві жителі. Також гучно було над Саками, Новофедорівкою, Качею та селами між ними. Зафіксовано вибухи й у Сімферопольському районі Мар'їно.

Також безпілотники та вибухи зафіксовано у селі Перевальному. Там базуються 126-а бригада берегової оборони ЧФ Росії та 8-й артилерійський полк.

Telegram-канал Supernova+ пише, що попередньо було влучання по об'єкту окупантів у Сімферополі у районі Чокурча-Лугове. Повідомляють про задимлення.

Як повідомляв "Телеграф", на початку червня СБУ втретє уразила Кримський міст. Ми розповідали про деталі унікальної операції.

Теги:
#Крим #Вибухи #Безпілотники