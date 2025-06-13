Утро не с кофе. Одессу заполонили безумные очереди (видео)

Очереди как на Пасху: одесситы массово штурмуют бюветы

Одесситы стоят в огромных очередях в бюветы. Причина – отсутствие воды в половине города. В соцсетях шутят, что очереди такие, как на Пасху в церковь.

Утро тысяч жителей началось не с кофе, а с поисков воды. В городе работают бюветы с питьевой водой, сообщили в "Инфоксводоканале". Также в микрорайоны подвозится техническая вода.

Без воды остались Приморский, Киевский и часть Хаджибейского района. 12 июня на магистральном водопроводе произошла сложная авария, что и повлекло за собой отключение. Также пострадали поселок Лиманка, Красный Хутор и жилые массивы "Радужный", "Совиньон 1-5", "Черноморка" и "Таирово".

Скриншот с сайта одесского водоканала

Чтобы снизить нагрузку на трубопровод, руководство остановило часть насосных станций.

"Повреждение произошло в труднодоступном месте, что затрудняет проведение ремонтно-восстановительных работ. Предварительно речь идет о железобетонном напорном водопроводе, ремонт которого из-за технологических особенностей обычно требует больше времени, чем стальных или пластиковых", — сообщили в водоканале.

Ремонт водопровода

Ремонт водопровода в Одессе.

Одесская мэрия заверила, что вода в бюветах соответствует нормам. Также в городе дежурят автоцистерны с технической водой. Из-за отсутствия воды не работают некоторые заведения быстрого питания, в том числе McDonald’s.

В местных пабликах уже появляются объявления о помощи с простаиванием в очереди. Конечно, не бесплатно. Час простоя стоит 200 гривен. Впрочем, это может быть просто шуткой.

Объявления в одесских пабликах

Ранее "Телеграф" писал, что после кибератаки на "Укрзализныце" у касс киевского вокзала образовались большие очереди.