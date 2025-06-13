Ранок не з кави. Одесу заполонили шалені черги (відео)

Черга як на Великдень: одесити масово штурмують бювети

Одесити стоять у величезних чергах до бюветів. Причина — відсутність води в половині міста. У соцмережах жартують, що черги такі, як у Великдень до церкви.

Ранок тисяч мешканців почався не з кави, а з пошуків води. У місті працюють бювети з питною водою, повідомили в "Інфоксводоканалі". Також у мікрорайони підвозять технічну воду.

Без води залишилися Приморський, Київський та частина Хаджибейського районів. 12 червня на магістральному водогоні сталася складна аварія, що і спричинило відключення. Також постраждали селище Лиманка, Червоний Хутір та житлові масиви "Райдужний", "Совіньон 1-5", "Чорноморка" і "Таїрово".

Скриншот з сайту одеського водоканалу

Щоб зменшити навантаження на трубопровід, керівництво зупинило частину насосних станцій.

"Пошкодження відбулось у важкодоступному місці, що ускладнює проведення ремонтно-відновлювальних робіт. Попередньо мова йде про залізобетонний напірний водогін, ремонт якого через технологічні особливості зазвичай потребує більше часу, ніж сталевих чи пластикових", — повідомили у водоканалі.

Ремонт водогону

Ремонт водогону в Одесі

Одеська мерія запевнила, що вода в бюветах відповідає нормам. Також у місті чергують автоцистерни з технічною водою. Через відсутність води не працюють деякі заклади швидкого харчування, зокрема McDonald's.

У місцевих пабліках уже з'являються оголошення про допомогу з простоюванням в черзі. Звісно, не безплатно. Година простою коштує 200 гривень. Втім, це може бути просто жартом.

Оголошення в одеських пабліках

Раніше "Телеграф" писав, що після кібератаки на "Укрзалізницю" біля кас київського вокзалу утворилися великі черги.