Оккупированному Мариуполю грозит "водная блокада": город может остаться без воды на годы

Оккупационная "власть" обещает новый водовод, но до его завершения водохранилище может полностью высохнуть

Оккупированный Мариуполь Донецкой области оказался на грани водной катастрофы — главное водохранилище стремительно мелеет. Даже новый водовод не сможет быстро решить проблему дефицита.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Речь идет о Старокрымском водохранилище, являющемся главным источником питьевой воды для города.

По официальным данным, только за последние 2 года его объем снизился более чем на 60%. Если в 2025 году потребовалось бы 42 миллиона кубометров воды, то сейчас осталось всего 14 млн.

Тем временем оккупационная "администрация" поспешила объявить о строительстве нового водовода из Павлопольского водохранилища на северо-востоке. "Но. Расчеты указывают, что даже с текущей скоростью обмеления до 2027 года (когда россияне обещают завершить новый водовод) — резервуар высохнет полностью и запас питьевой воды будет составлять "ноль"", — добавил аналитик.

По техническим расчетам, чтобы заполнить резервуар до минимального объема в 42 млн кубометров, новый водовод (заявленная пропускная способность — 90 тыс. м³/сут) должен работать без сбоев более 467 дней. И это при условии, что воду не потреблять, не будет потерь и все будет работать круглосуточно.

Андрющенко подчеркнул, что фактически Мариуполь сейчас находится в состоянии водной блокады. Даже если российские обещания сбудутся, город сможет вернуться к минимальному водному обеспечению не раньше 2028 года. К тому времени – постоянный недостаток или полное отсутствие питьевой воды.

Отметим, что строительство нового водовода поручено хорошо знакомым фигурантам российских госзаказов — "Фонду развития территорий" и компании "РосКапСтрой", связанной с заместителем главы правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с марта в Мариуполе воду подают только дважды в день — с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00. В остальное время давление в сетях остается очень низким.