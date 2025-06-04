Курортный город 10 дней без воды: местные уверены, что правду скрывают

Местные жители возмущены

Жители поселка Затока в Каролино-Бугской общине остались без водоснабжения. Жители возмущены не только отсутствием воды, но и тем, что их не предупредили об отключении воды раньше времени.

Причина – критические долги местного коммунального предприятия "Бугаз" перед энергетической компанией ДТЭК. О ситуации рассказала соучредительница общественной организации "Новая волна Затоки" и жительница поселка Надежда Дейнега. ДТЭК отключил электроэнергию из-за неуплаченных счетов, после чего прекратилась подача воды в поселке.

Коммунальное предприятие "Бугаз" накопило задолженность в размере 316 тысяч гривен на 28 мая этого года.

Жители жалуются на умолчание властей

Надежда Дейнега отмечает, что руководство Каролино-Бугазской общины вместе с райгосадминистрацией Белгород-Днестровская и Одесской областной государственной администрацией избрали стратегию замалчивания. Жители не получили никакого предупреждения об отключении света и его последствиях.

"В связи с обстоятельствами, возникшими в коммунальном предприятии "Бугаз", предприятие не в состоянии оказывать полноценную услугу по централизованному водоснабжению на неопределенный срок", — обращение в чат-группе общины появилось только после исчезновения воды.

Жители удивлены тем, что проблемы с водоснабжением коснулись только Затоки, тогда как в селе Каролино-Бугаз, входящее в ту же общину, долги погасили. Жители спрашивают, виноват ли только их поселок за задолженность коммунального предприятия.

"Удивительным образом основным наполнителем бюджета общины является сам поселок Затока, только отношение к нам как к старой богатой тете (когда уже сдохнет) КП Бугаз находит средства на топливо для генераторов на ежедневную выкачку стоков… Если бы сейчас был сезон и заинтересованными были предприниматели этого не произошло, а сейчас кому эти люди".

ДТЭК готов возобновить электроснабжение

В энергетической компании объяснили, что между ДТЭК Одесские электросети и КП "Бугаз" действует договор на распределение электрической энергии с условием ежемесячной подписки. Прекращение электроснабжения произошло в соответствии с действующим законодательством.

Компания готова немедленно возобновить электроснабжение после погашения задолженности. Впрочем, в настоящее время жители Затоки получают воду только из привозной бочки по расписанию.

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