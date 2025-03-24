После кибератаки на "Укрзализныцу" возле касс киевского вокзала образовались большие очереди (видео)

Первоочередно продают билеты на 24-25 марта

Возле касс Центрального железнодорожного вокзала в Киеве собрались десятки человек, которые пытаются приобрести билеты на рейсы. Это стало следствием кибератаки, которую испытала "Укрзализныця" накануне.

Видео с вокзала показало издание "Новости.LIVE". Несмотря на большое количество касс, зал забит желающими купить или вернуть билеты.

Онлайн-сервисы компании пока не работают, и возможность приобрести билеты доступна только в офлайн-режиме, непосредственно в кассах на вокзалах.

В связи с высоким спросом на билеты, "Укрзализныця" призывает пассажиров не "штурмовать" кассы и соблюдать порядок. Компания сообщила, что приоритетно будут продавать билеты на поезда, отправляемые 24 и 25 марта.

Напомним, утром 24 марта "Укрзализныця" сообщила о постепенном возобновлении работы на вокзалах по всей стране после масштабной кибератаки. В Киеве, в частности, количество открытых касс удвоено для облегчения процесса приобретения билетов.

Однако пассажиры сталкиваются с некоторыми проблемами. Украинцы сообщают о трудностях в процессе возвращения билетов даже после того, как они обращались в кассы или пытались воспользоваться онлайн-сервисами.

"Укрзализныця" в ответ отмечает, что для тех, кто хочет вернуть билеты на поезда, имевшие отправление 24 марта, есть возможность воспользоваться онлайн-сервисом. Для этого достаточно отправить скан-копию или фото билета на электронную почту services.uz.gov.ua@gmail.com вместе с контактным номером телефона, по крайней мере, за один час до отправления поезда. Все заявки обрабатываются в течение 3 дней после возобновления работы системы.

Ранее "Телеграф" писал, как можно добраться в другой город во время сбоя в "Укрзализныце". Купить билеты на региональные и международные рейсы украинцы могут несколькими способами.