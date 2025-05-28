Популярный украинский курорт внезапно остался без воды: причина в деньгах

Проблемы с водоснабжением и водоотводом возникли только в одном поселке

В Затоке Каролино-Бугазской общины жители остались без водоснабжения. Это произошло из-за долгов коммунального предприятия "Бугаз" перед ДТЭК.

Компания отключила электроэнергию, после чего подача воды в Затоке была прекращена. Об этом сообщила соучредитель общественной организации "Новая волна Залива" и жительница поселка Надежда Дейнега.

По словам Надежды, жителей Затоки не предупредили заранее об отключении воды, поэтому у них не было возможности сделать необходимые запасы. Лишь после исчезновения воды в чат-группе общины появилось обращение к потребителям.

"В связи с обстоятельствами, возникшими в коммунальном предприятии "Бугаз", предприятие не в состоянии оказывать полноценную услугу по централизованному водоснабжению на неопределенный срок".

Надежда Дейнего отмечает, что вода в поселке исчезла из-за долгов КП "Бугаз" перед энергетической компанией ДТЭК. Жители возмущены тем, что отключение произошло неожиданно, а власти и ответственные службы не приняли никаких мер по предупреждению или избеганию этой ситуации.

Кроме того, они удивлены, что проблемы с водоснабжением и водоотводом возникли только в Затоке, тогда как в селе Каролино-Бугаз, входящее в ту же общину, долги закрыли.

"Только наш поселок виноват за то, что коммунальное предприятие имеет долги за свет? Это вообще всего общества касается?" — спрашивают возмущенные ситуацией жители.

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