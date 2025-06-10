Донетчина останется без воды? Россияне уничтожили еще один большой водоем (фото)

От водохранилища осталась "лужа"

Российские оккупационные войска продолжают свой экоцид на украинских территориях. Журналист Денис Казанский обнародовал ужасные фотографии Волынцевского водохранилища, известного также как Енакиевское море на Донетчине.

Когда-то это водохранилище снабжало водой Енакиево и окрестные населенные пункты, но сейчас от него почти ничего не осталось. Об этом журналист написал в своем телеграмм-канале.

"Так выглядит сейчас Волынцевское водохранилище (Енакиевское море), откуда берет воду Енакиево и ближайшие поселки и города. Отсюда тоже выкачали всю воду. За лето оно высохнет окончательно", — написал Казанский, добавив, что аналогичная ситуация наблюдается и на других водохранилищах Донбасса вблизи Донецка.

Волынцевское водохранилище. Фото: Денис Казанский

Водохранилище в Донецкой области. Фото: Денис Казанский

Енакиевское море в опупации. Фото: Денис Казанский

Воды для региона больше нет. По словам журналиста, варварское разрушение и затопление шахт, целенаправленное уничтожение водоводов и полный развал коммунального хозяйства, вызванные действиями российских оккупантов, привели к системному краху водоснабжения Донецкой области.

Енакиевское море. Фото: Денис Казанский

Оккупанты высушили запасы питьевой водой. Фото: Денис Казанский

Водохранилище обеспечивало 15 городов. Фото: Денис Казанский

Казанский подчеркнул, что даже гитлеровским войскам во время Второй мировой войны не удалось нанести столь масштабные разрушения региону.

"Это полный разгром региона, настоящее опустынивание", — констатировал он.

Водоем почти высох. Фото: Денис Казанский

На месте водохранилища осталась "лужа". Фото: Денис Казанский

Волынцевское водохранилище в 2025 году Фото: Денис Казанский

Для справки:

"Енакиевское море" — это бытовое название Волынцевского водохранилища, расположенного в Донецкой области, к востоку от города Енакиево, которое временно оккупировано. Это искусственный водоем озерного типа, который играл ключевую роль в водоснабжении региона.

Водохранилище было создано для хранения запасов питьевой воды и обеспечения ею города Енакиево и близлежащих населенных пунктов. Вместе с Ольховским водохранилищем оно обеспечивало питьевой водой в 15 городов Донецкой области, где проживает более миллиона человек.

Когда площадь Волынцевского водохранилища составляла более 3 км². А его высота над уровнем моря – 157,9м. Водохранилище образовано земляной плотиной длиной 180 м и шириной 6 м.

Хотя точная дата строительства самого Волынцевского водохранилища не указывается в доступных источниках, известно, что масштабные проекты водоснабжения Донбасса, такие как канал Северский Донец – Донбасс, активно разрабатывались и реализовывались в середине 20 века (в частности, строительство канала началось в 1955 году). Вероятно, Волынцевское водохранилище является частью этой инфраструктурной системы.

До начала российско-украинской войны в 2014 году водохранилище использовалось как источник питьевой воды для многих населенных пунктов, в частности Енакиево, Дебальцево, Шахтерска, Чистякового (бывшего Тореза), обеспечивая нужды более 300 тысяч человек.

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