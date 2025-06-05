В три раза дороже красной рыбы: в супермаркетах Киева продают малину по "космическим" ценам

Оказалось, что ягода импортная

"Ягодный сезон" уже стартовал и цены на любимую малину уже успели шокировать покупателей. Так, в киевских супермаркетах ягоду продают по 479 гривенза 125 грамм.

Если перевести это в цену за килограмм, выходит почти 4 тысячи гривен — ценник конечно "космический". Как выяснилось, эта малина приехала к нам из Марокко.

Именно импорт и ранний сезон объясняют такую заоблачную стоимость.

В то же время на полках появилась украинская малина. Она стоит по меньшей мере в три раза дешевле импортной.

Цена за 100 граммов нашей отборочной малины в том же супермаркете составляет 125 гривен.

К слову, за 479 гривен в столице можно купить несколько килограммов мяса, приличную пиццу с доставкой или полноценный обед на двоих в фудкорте. А вот 125 граммов малины – это всего две горстки ягод.

В сети люди возмутились ценами на малину. Некоторые даже не поверили, что малина может стоить таких денег.

Напоминаем, что в киевских супермаркетах стоимость 1 килограмма черешни в среднем составляет 2200 грн. Клубника уже немного снизилась в цене, если еще на прошлой неделе она стоила 200-250 грн/кг.

Ранее "Телеграф" писал, как колеблются ценники на клубнику в украинских магазинах и где она самая дешевая. В некоторых супермаркетах суммы в чеках могут выйти на 150 гривен ниже.