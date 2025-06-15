Семья имеет миллионные доходы, но получает более 50 тысяч грн помощи: как это удалось обычной украинской судье

Судья получает зарплату в двух странах

Семья судьи районного суда Белой Церкви Анна Рыжко имеет миллионные доходы, но все равно получает субсидию и государственную помощь. При этом помощь ей платит не только правительство Украины, но и правительство Нидерландов.

Об этом говорится в декларации Рыжко за 2024 год, обнародованной на сайте НАПК. До полномасштабной войны она проживала в населенном пункте Мангуш, что неподалеку от Мариуполя. Теперь же она переехала в Белую Церковь, где снимает квартиру.

Семья владеет двумя автомобилями: старенькой "девяткой" и микроавтобусом Mercedes Vito 115 CDI.

Согласно данным suddi.spilnota, ВСП принял решение о внесении представлений президенту о назначении Рыжко судьей в июне 2024 года. Учитывая, что она получила 360 тысяч гривен, работая на должности судьи, то ее зарплата в среднем должна составлять порядка 60 тысяч гривен.

Однако в прошлом году основным источником доходов для ее семьи были компании в Нидерландах. В частности она и ее муж Игорь Мурзов получили от производителя деревяных изделий Deli Home Timber Productions 226 тысяч и 1,26 млн гривен соответственно. Кроме того, рекрутинговая компания Raaak Personeel выплатила им за год 687 и 323 тысячи гривен соответственно.

В семье есть трое детей, а потому Рыжко получает соответствующую помощь от государства. При том старшая дочь Анастасия уже совершеннолетняя, поскольку работает в MacDonald's в Нидерландах.

От Украины за год она получила:

860 гривен за достижение ребенком трехлетнего возраста;

17 тысяч грн помощи по уходу за детьми;

11,6 тысячи грн субсидии;

4200 грн в виде разовой помощи на похороны;

3000 гривен зимней поддержки;

253 гривны национального кешбека.

Судья также получала выплаты по помощи на детей в Нидерландах. Сумы за год там выглядят куда более контрастными — 446 тысяч гривен ежемесячной помощи и 184 тысячи ежеквартальной. То есть в среднем за месяц королевство выплачивало Рыжко 52 тысячи гривен, что значительно больше, чем она получила соцпомощи от Украины за весь год.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что судья из Киева показала почти 2 млн грн дохода, купила авто и хранит десятки тысяч долларов.