Украинскую баллистику "Сапсан" запускают в серийное производство: что известно об этом мощном оружии
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Вес боевой части составляет почти пол тонны
Украинская баллистическая ракета "Сапсан" успешно прошла испытание. Ее скорость превысили даже американские ATACMS.
Об этом рассказал Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, в интервью LIGA.net. По его словам, ракета показала скорость 5,2 маха во время испытаний.
"Наверное, не благодаря, а вопреки "усилиям власти" в июле 2024 года состоялись первые успешные испытания первой баллистической ракеты. После этого, в августе, президент Зеленский заявил о ее создании и возможности доведения до конца. И это понятно, потому что баллистическая ракета небезосновательно считается более мощным оружием, чем ее крылатые аналоги", — сказал Бадрак.
Он подчеркнул, что баллистические ракеты мощнее крылатых именно благодаря своей скорости. А украинская ракета "Сапсан" достигает 5,2 маха (~1769,5 метров в секунду). Также не следует забывать и об отличии траекторий этих ракет, которое "делает российские комплексы противоракетной обороны беспомощными".
"Это на практике доказали даже старые американские баллистические ракеты ATACMS, которые противник не смог перехватить", – подытожил эксперт.
Заметим, что у американского ATACMS скорость составляет примерно 3 маха (1500 м/с), у российского "Искандер-М" — примерно 6 махов (2100 м/с), а у украинского "Сапсана" — 5,2 махов.
Характеристика ракеты "Сапсан"
- Тип – многофункциональный ракетный комплекс (ОТРК).
- Назначение – поражение наземных, морских и воздушных целей.
- Дальность – 50-500 км.
- Система наведения – инерционная, с возможностью интеграции навигационных и наводящих систем разного типа.
- Точность – примерно от 2 до 200 м.
- Боевая часть – осколочно-фугасная и кассетная.
- Вес — масса ракеты с пусковым контейнером составляет около 3,5 т.
- Вес боевой части – 480 кг.
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