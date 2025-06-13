Украинскую баллистику "Сапсан" запускают в серийное производство: что известно об этом мощном оружии

Вес боевой части составляет почти пол тонны

Украинская баллистическая ракета "Сапсан" успешно прошла испытание. Ее скорость превысили даже американские ATACMS.

Об этом рассказал Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, в интервью LIGA.net. По его словам, ракета показала скорость 5,2 маха во время испытаний.

"Наверное, не благодаря, а вопреки "усилиям власти" в июле 2024 года состоялись первые успешные испытания первой баллистической ракеты. После этого, в августе, президент Зеленский заявил о ее создании и возможности доведения до конца. И это понятно, потому что баллистическая ракета небезосновательно считается более мощным оружием, чем ее крылатые аналоги", — сказал Бадрак.

ОТРК "Сапсон"

Он подчеркнул, что баллистические ракеты мощнее крылатых именно благодаря своей скорости. А украинская ракета "Сапсан" достигает 5,2 маха (~1769,5 метров в секунду). Также не следует забывать и об отличии траекторий этих ракет, которое "делает российские комплексы противоракетной обороны беспомощными".

"Это на практике доказали даже старые американские баллистические ракеты ATACMS, которые противник не смог перехватить", – подытожил эксперт.

Заметим, что у американского ATACMS скорость составляет примерно 3 маха (1500 м/с), у российского "Искандер-М" — примерно 6 махов (2100 м/с), а у украинского "Сапсана" — 5,2 махов.

Характеристика ракеты "Сапсан"

Тип – многофункциональный ракетный комплекс (ОТРК).

Назначение – поражение наземных, морских и воздушных целей.

Дальность – 50-500 км.

Система наведения – инерционная, с возможностью интеграции навигационных и наводящих систем разного типа.

Точность – примерно от 2 до 200 м.

Боевая часть – осколочно-фугасная и кассетная.

Вес — масса ракеты с пусковым контейнером составляет около 3,5 т.

Вес боевой части – 480 кг.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как будет работать новый экспериментальный проект по ПВО.