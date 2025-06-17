Что может испортить настроение украинцам уже в конце этой недели

В пятницу, 20 июня, украинцев будет ждать "подарок" от погоды

В течение ближайших дней в Украине будет сохраняться умеренно теплая и комфортная погода, однако к концу недели ожидается снижение температуры.

Начало недели будет теплым, а в южных регионах даже жарким, однако такая ситуация продержится недолго. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Уже 20 июня воздух начнет охлаждаться, за исключением южных областей. Кроме того, на севере страны периодически будут идти дожди.

В Киеве, по словам синоптика, до пятницы будет держаться тепло, но уже 20-21 июня температура несколько снизится.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Укргидрометцентр также прогнозирует похолодание в Украине из-за новой волны дождей. В некоторых регионах столбики термометров не достигнут более +19 градусов.

Напомним, что в ближайшие дни нашу страну может накрыть аномальный холод — до +6 градусов Синоптики рассказали, где ждать совсем не летней погоды и добавили, что прогноз может измениться, ведь данные постоянно обновляются.