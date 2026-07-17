Эти шарики нужно положить в каждый шкаф: моль больше не залетит

Простой способ отпугнуть насекомых без использования покупных средств

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Платяная моль — одна из самых неприятных проблем для гардероба. Кажется, что она появляется из ниоткуда и незаметно портит одежду. Часто это вскрывается слишком поздно.

Домашний способ борьбы с молью описало издание Gazeta.pl.

Избавляться от моли по одной особи в шкафу практически бесполезно. Нужно сделать так, чтобы шкаф стал для нее непригодным местом. Один из способов — положить на полках отпугиватели моли из фольги.

Возьмите лист алюминиевой фольги и разрежьте его на небольшие квадраты. На каждый выложите немного сушеной лаванды и мяты, плотно заверните в шарик и проделайте несколько маленьких отверстий иголкой или зубочисткой, чтобы аромат мог выходить наружу. Разложите такие свертки по шкафу.

Запах трав, естественный для человека, оказывается крайне неприятным для моли. Почувствовав его, насекомые покидают шкаф и, как правило, туда больше не возвращаются.

Шарики из фольги от моли. Скриншот YouTube

Что еще помогает отпугнуть моль

Похожий эффект дают эфирные масла лаванды, цитрусовых и шалфея. Достаточно капнуть несколько капель масла на ватный диск, ватный шарик или кусочек ненужной ткани и положить его между вещами в шкафу. Такой способ не требует изготовления самих шариков из фольги и подходит тем, кто хочет освежить гардероб быстрее.

Какой бы из этих методов ни применялся, важно учесть, что запахи отпугивают взрослых бабочек, мешая им откладывать яйца. Но на уже существующих личинок (которые и прогрызают дыры) такие запахи практически не действуют.