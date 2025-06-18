Вывозная пошлина на сою и рапс даст 7,3 млрд грн в госбюджет на ВСУ и создаст десятки новых заводов — Кисилевский

Могут появиться заводы и рабочие места, в бюджет будут поступать деньги

Украинские заводы по переработке сои и рапса недозагружены на 35%. Если эти перерабатывающие мощности будут привлечены, Украина получит дополнительные 7,3 млрд грн доходов в государственный бюджет на финансирование ВСУ, увеличение на $238 млн валютных поступлений, строительство десятков заводов, тысячи новых рабочих мест.

Об этом заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский, объясняя необходимость введения 10% пошлины на вывоз сои и рапса.

13 июня Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики одобрил поправку авторства Дмитрия Кисилевского, которой 10% экспортная пошлина вводится для экспортных операций трейдеров. Фермеры, которые экспортируют собственный урожай, сохранят беспошлинный режим.

"Стимулирование перерабатывающей промышленности — стратегическая цель государственной экономической политики. Результатом введения экспортной пошлины на сою и рапс станет стимулирование крупных трейдеров не вывозить сырье, а построить заводы для его переработки в Украине. Ранее подобные шаги были сделаны на рынках подсолнечника и леса-кругляка, и в результате Украина получила очень мощные промышленные инвестиции в эти отрасли. Нынешняя инициатива — продолжение последовательной экономической политики. Украинские фермеры уже сталкивались с невозможностью вывезти урожай из-за блокирования портов и сухопутной границы. Поэтому важно создать условия, когда отправить урожай на переработку можно будет в своей или соседней общине, а не рисковать из-за непредсказуемой ситуации с блокировками на границе", — заявил Дмитрий Кисилевский.

Введение 10%-й пошлины на вывоз сырья позволит нарастить экспорт продукции переработки — в четыре раза нарастить экспорт масла из рапса, более чем в три раза — экспорт рапсового шрота, на 50% — экспорт соевого масла, и почти вдвое экспорт соевого шрота.

В 2024 году в Украине урожай сои составил 6,6 млн тонн, из которых 54,5% было вывезено для переработки за границу. Также в прошлом году урожай рапса в Украине составил 3,7 млн тонн, из которых 86,4% было вывезено за границу.