Переговоры в Абу-Даби и перемирие по сценарию Олешек: Келлог дал новое интервью (главное)

Дипломат также оценил роль Китая и гуманитарную миссию вна Херсонщине

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Бывший спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог оптимистично оценил ноябрьские переговоры в Абу-Даби, но не ожидает быстрого соглашения. Среди возможных шагов к прекращению огня он назвал использование опыта гуманитарной миссии в Олешках.

Об этом Келлог рассказал в интервью "Суспільному", записанном 12 ноября. Ниже – подборка его главных высказываний из этой беседы.

О переговорах и участии Европы

Келлог связывает свой оптимизм с составом делегаций Украины и России: по его оценке, за столом появились собеседники, способные обсуждать решения.

"Я думаю, что сейчас, хотя обе стороны и являются "ястребами", за столом переговоров наконец сидят нужные люди. Не думаю, что вы быстро достигнете соглашения, но по крайней мере об этом будут говорить правильные собеседники", – сказал Келлог.

Он также выступил за участие европейцев и объяснил, почему Москва этому сопротивляется.

"Европейцы должны там быть с учетом той поддержки, которую оказали Украине, – и потому, что война происходит на их "заднем дворе", как мы это называем в Америке. Россияне не хотят видеть там европейцев. Они верят, что смогут заключить сделку с США, которые заставят Украину принять их решение", – заявил Келлог.

О зависимости Москвы от Пекина

Комментируя перспективу встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Китае, Келлог допустил, что китайский лидер способен повлиять на позицию Москвы.

"Преимущество присутствия Си Цзиньпина заключалось бы в том, что председатель КНР, вероятно, финансирует большую часть действий России. В этих отношениях Россия – младший партнер. Если Си это осознает, он мог бы надавить на Путина – возможно, в частном разговоре, – и мы могли бы выйти на какое-то решение в ближайшей перспективе", – сказал Келлог.

Об Олешках как модели прекращения огня

Гуманитарную миссию в Олешках с участием США, России и Украины Келлог назвал попыткой изменить подход к урегулированию. Он предложил присмотреться к этому опыту как к одному из вариантов сокращения потерь.

"Если вы делаете одно и то же снова и снова, а в ответ постоянно слышите "нет, нет, нет", – возможно, стоит посмотреть на ситуацию под другим углом. И, возможно, Олешки – это модель, которая может сработать. Я не говорю, что это единственная модель, но это один из вариантов, как обеспечить гуманитарную помощь, выйти на прекращение огня и уменьшить количество жертв. К нему стоит присмотреться", – заявил Келлог.

Как сообщал "Телеграф", в мемуарах "Пообещай мне, Америка" Джо Байден сравнил поведение Владимира Путина с подростковым, а Владимира Зеленского описал как упрямого в личных беседах. Выход книги запланирован 17 ноября.