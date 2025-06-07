Нашелся самый "бедный" судья Полтавы: зарабатывает более 100 тысяч, но не имеет жилья и ездит на чужой машине

В документе указана чуть ли не одна зарплата в размере более 1 млн грн

Состояние чиновников всегда вызывало живой интерес у общественности, ведь прозрачность — один из ключевых факторов доверия к власти. Так, одним из тех, кто предоставил свои данные о доходах и имуществе, стал судья Анатолий Потетий, зарегистрированный в городе Полтава.

Об этом говорится в Едином государственном реестре деклараций. Согласно предоставленной информации, судья не указал ни одного члена семьи. Также в декларации отсутствуют какие-либо объекты недвижимости, незавершенного строительства или ценного движимого имущества — ни квартир, ни драгоценностей.

Впрочем, транспорт в декларации все же фигурирует. Потетий владеет легковым автомобилем УАЗ 469-Б, выпущенным еще в 1979 году. Судья стал владельцем этого авто еще в 1997 году, и по последней денежной оценке его стоимость составляет 50 000 гривен.

УАЗ

Кроме того, в пользовании судьи находится более современное транспортное средство — Renault Duster 2020 года выпуска. Этот кроссовер предоставлен ему на основании соглашения, а право собственности на него принадлежит гражданке Татьяне Василенко. Авто оценено на дату приобретения в 525 000 гривен.

Renault Duster

Что касается доходов, то за 2024 год Анатолий Потетий получил заработную плату в размере 1 397 009 гривен. Эти средства поступили из Территориального управления Государственной судебной администрации Украины в Полтавской области, где он занимает должность.

Таким образом, декларация Потетия отличается своей сдержанностью — без роскошного состояния, недвижимости или многочисленных родственных связей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что судья ОАСК Руслан Арсирий в декларации за 2024 год сообщил о почти 400 тысячах долларов наличности. В то же время семья пользуется автомобилем 2010 и 2016 годов.