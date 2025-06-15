О таких мечтал каждый в СССР: в Украине продают редкие коллекционные часы

Для владельцев таких часов это может стать неплохим способом заработать

Часы времен СССР можно купить в Украине. Их продают за большие деньги.

Соответствующее объявление появилось на сайте продажи. Владелец оценил товар в круглую сумму – 7 тысяч гривен.

Часовая фабрика "Восток" была одним из ведущих производителей наручных часов в СССР. Особенно ценятся модели из:

Оригинальные циферблаты с характерным дизайном.

Нержавеющими стальными корпусами.

Механическими движениями собственного производства.

Сохраненными заводскими надписями и маркировками.

Стоит отметить, что даже часы, которые продают за 7 тысяч гривен, не всегда находятся в идеальном состоянии. На фото можно увидеть, что хотя часы в целом выглядят неплохо, на них все же заметны:

Мелкие царапины на корпусе и стекле.

Пыль и мелкие частицы внутри циферблата.

Следы времени и эксплуатации.

Возможность заработать на "старых вещах" большие деньги

Для владельцев таких часов это может стать хорошим способом заработать. Стоит проверить домашние копилки и ящики – возможно, там сохраняется настоящая ценность.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине продают редкие советские очки, которые производили на Харьковщине.