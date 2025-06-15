О таких мечтал каждый в СССР: в Украине продают редкие коллекционные часы
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Для владельцев таких часов это может стать неплохим способом заработать
Часы времен СССР можно купить в Украине. Их продают за большие деньги.
Соответствующее объявление появилось на сайте продажи. Владелец оценил товар в круглую сумму – 7 тысяч гривен.
Часовая фабрика "Восток" была одним из ведущих производителей наручных часов в СССР. Особенно ценятся модели из:
- Оригинальные циферблаты с характерным дизайном.
- Нержавеющими стальными корпусами.
- Механическими движениями собственного производства.
- Сохраненными заводскими надписями и маркировками.
Стоит отметить, что даже часы, которые продают за 7 тысяч гривен, не всегда находятся в идеальном состоянии. На фото можно увидеть, что хотя часы в целом выглядят неплохо, на них все же заметны:
- Мелкие царапины на корпусе и стекле.
- Пыль и мелкие частицы внутри циферблата.
- Следы времени и эксплуатации.
Возможность заработать на "старых вещах" большие деньги
Для владельцев таких часов это может стать хорошим способом заработать. Стоит проверить домашние копилки и ящики – возможно, там сохраняется настоящая ценность.
Ранее "Телеграф" писал, что в Украине продают редкие советские очки, которые производили на Харьковщине.