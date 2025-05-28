Раньше все о таких только мечтали. В Украине "за копейки" продают легендарные часы из СССР (фото)

Продавец отмечает, что модель полностью исправна и готова к использованию.

Многие мужчины особенно ценят ценные часы с историей — аксессуары, которые не только показывают время, но и подчеркивают статус, вкус и связь с прошлым. Так, в Виннице выставлены на продажу раритетные часы "Ракета 24 часа" со времен СССР.

Данное объявление разместили на популярном сайте купли-продажи. Продавец отмечает, что модель в отличном состоянии не полировалась и остается полностью исправной.

Часы — механические, с 24-часовым аналоговым циферблатом, отличающим его среди стандартных моделей. Корпус и браслет позолочены, общий цвет – золотой. Циферблат светлый, с черными отметинами и стрелками, а также цветными деталями — тонкими оттенками красного и синего на краю.

Водозащита отсутствует, а материал корпуса не уточнен.

За такой ретро-лот владелец "Ракеты 24 часа" просит 5 100 грн, однако возможен вариант торга.

Часы могут стать ценной коллекционной вещью или стильным аксессуаром с историей советского периода. Продавец отмечает, что модель полностью исправна и готова к использованию. Такие вещи, сделанные в СССР, сохраняют популярность у коллекционеров, ведь сочетают в себе уникальный дизайн и надежный механизм.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине продается интересная коллекция механических часов. У продавца есть интересная коллекция старых часов из разных стран, которая может заинтересовать ценителей вещей со времен Советского Союза.