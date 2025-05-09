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Найдите клеща! В TikTok показали "сканер", который оказался рабочим

Автор
Марта Иваненко
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Как найти клеща на собаке
Как найти клеща на собаке. Фото Коллаж "Телеграфа"

Секрет нашумевшего тренда раскрыт

В интернете набирает популярность новый тренд, связанный с безопасностью домашних питомцев. Пользователи массово применяют специальный визуальный эффект, который помогает находить клещей на животных.

Одно из таких видео было опубликовано в TikTok. Автор призвала в комментариях не пренебрегать осмотром четырехлапых и реагировать на укусы клещей как можно быстрее.

Несмотря на шутливый характер, тренд стремительно набрал популярность и объединил тысячи пользователей соцсети. Впрочем, как ни странно, лайфхак оказался рабочим — маска действительно помогает заметить клещей на шерсти животных.

В комментариях под видео люди активно делятся своим опытом. Кто-то говорит: "Я даже на себе так ищу". Другие шутят в стиле популярной сейчас тенденции, где ИИ создает причудливых животных. "Шпиониро клещиро", — написал украинец.

Но случаются и серьезные истории — одна пользовательница с болью делится: "Почему я раньше не нашла этот эффект? Мою 3-месячную собаку клещ укусил — не ест и не ходит". Немало людей заинтересовало название фильтра, который использовал автор публикации.

В комментариях пользователи не только делятся впечатлениями, но и задают креативные вопросы: "А если кот лысый?" или "А если у меня черный кот?..".

В конце концов, секрет этой маски раскрыт — пользователи применяют фильтр в стиле негатива, который реагирует на перепады температуры или изменения цвета на шерсти, что и позволяет рассмотреть клещей.

Несмотря на юмористическую подачу, этот тренд напоминает владельцам, сколь важно регулярно проверять животных на наличие паразитов. А TikTok еще раз доказывает, что может совмещать развлечения с важными напоминаниями об ответственности за домашних питомцев.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в заведении быстрого питания "KFC" на Позняках в Киеве группа подростков в масках голубей устроила громкую провокацию. Их абсурдное поведение, вдохновленное популярным трендом из TikTok, вызвало неудобства среди посетителей и персонала.

Теги:
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