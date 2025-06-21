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"Я не українець, але...": іноземці запустили в TikTok потужний тренд з українськими хітами (відео)

Автор
Марта Іваненко
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Автор
У TikTok віруситься новий тренд, із якого сміються українці
У TikTok віруситься новий тренд, із якого сміються українці. Фото Колаж "Телеграфу"

Такий формат вже бачили з піснями іншими мовами — від словацької до корейської

У соцмережах набирає популярності кумедний тренд: люди з різних країн записують ролики, у яких співають народні пісні іншими мовами — часто не маючи жодного уявлення про вимову чи зміст слів. Українська пісня "SHUM" від гурту Go_A стала наступною "жертвою" цього челенджу.

Таке відео опублікувала користувачка-іноземка в TikTok. Дівчина з очевидним ентузіазмом, але без знання української, гучно й емоційно намагається "проспівати" знайомий кожному українцю мотив.

Проте замість слів чутно щось на кшталт "мочка, бочка, тьотька, сію-сію" — виглядає це кумедно, але викликає неоднозначну реакцію.

Коментарі під відео — окрема частина шоу. Один з користувачів з іронією зазначає: "Приблизно так я співаю англійською". Інший користувач додає: "Таку українську навіть я не знаю", — іронізуючи над тим, наскільки перекручено звучить знайома пісня.

Один із дописувачів обережно та з сарказмом зауважує: "Трохи відчувається акцент".

Тренд "I’m not Ukrainian but…", коментарі українців
Що пишуть користувачі під публікацією іноземки
Тренд "I’m not Ukrainian but…", коментарі українців
Що пишуть користувачі під публікацією іноземки

Такий формат вже бачили з піснями іншими мовами — від словацької до корейської.

Проте, український трек виявився особливо яскравим прикладом, адже фонетика й лексика даються іноземцям непросто.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в мережі завірусився тренд із пухнастими улюбленцями — цього разу він поєднує щирість, іронію та милі історії. Користувачі масово діляться тим, як у їхньому житті з’явилися коти, але подають ці історії у жартівливій формі, використовуючи саркастичні фрази й дотепні порівняння. Тренд швидко стає вірусним — глядачі одночасно сміються й розчулюються.

Теги:
#Соцмережі #Тренди #TikTok