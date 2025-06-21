"Я не українець, але...": іноземці запустили в TikTok потужний тренд з українськими хітами (відео)

Такий формат вже бачили з піснями іншими мовами — від словацької до корейської

У соцмережах набирає популярності кумедний тренд: люди з різних країн записують ролики, у яких співають народні пісні іншими мовами — часто не маючи жодного уявлення про вимову чи зміст слів. Українська пісня "SHUM" від гурту Go_A стала наступною "жертвою" цього челенджу.

Таке відео опублікувала користувачка-іноземка в TikTok. Дівчина з очевидним ентузіазмом, але без знання української, гучно й емоційно намагається "проспівати" знайомий кожному українцю мотив.

Проте замість слів чутно щось на кшталт "мочка, бочка, тьотька, сію-сію" — виглядає це кумедно, але викликає неоднозначну реакцію.

Коментарі під відео — окрема частина шоу. Один з користувачів з іронією зазначає: "Приблизно так я співаю англійською". Інший користувач додає: "Таку українську навіть я не знаю", — іронізуючи над тим, наскільки перекручено звучить знайома пісня.

Один із дописувачів обережно та з сарказмом зауважує: "Трохи відчувається акцент".

Що пишуть користувачі під публікацією іноземки

Що пишуть користувачі під публікацією іноземки

Такий формат вже бачили з піснями іншими мовами — від словацької до корейської.

Проте, український трек виявився особливо яскравим прикладом, адже фонетика й лексика даються іноземцям непросто.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в мережі завірусився тренд із пухнастими улюбленцями — цього разу він поєднує щирість, іронію та милі історії. Користувачі масово діляться тим, як у їхньому житті з’явилися коти, але подають ці історії у жартівливій формі, використовуючи саркастичні фрази й дотепні порівняння. Тренд швидко стає вірусним — глядачі одночасно сміються й розчулюються.