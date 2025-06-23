Крупнейшое из хвостатых земноводных обнаружили в Прикарпатье: животное занесено в Красную книгу (фото)

Это открытие имеет особое значение не только как факт обнаружения редкого вида, но и как подтверждение высокого уровня экологической стабильности уникальной карпатской экосистемы.

Природа Карпат продолжает удивлять ученых уникальными открытиями. Недавние полевые исследования в Галицком национальном парке принесли радостную новость для экологов и природоохранников.

В рамках урочища Глинный лес удалось обнаружить две особи редкой пятнистой саламандры, занесенной в Красную книгу Украины. Об этом рассказали в Государственном агентстве лесных ресурсов Украины.

Исследования в урочище Глинный лес

Полевые работы проводятся в пределах урочища Глинный лес — особого природного уголка, единственного места обитания пятнистой саламандры в пределах парка. Во время обследования были обнаружены две особи этого редкого амфибийного вида.

Пятнистая саламандра (Salamandra salamandra) — это одно из самых больших хвостатых земноводных Украины, длина взрослых особей достигает 15–25 см. Ее тело имеет черную окраску с яркими желтыми пятнами неправильной формы, выполняющими маскировочную и предостерегающую функции. Рисунок пятен варьируется у разных особей, иногда они могут отсутствовать.

Этот вид обитает преимущественно во влажных горных и предгорных лесах Карпат, в частности в буковых и еловых лесах, а также на опушках и горных долинах. Зимуют саламандры под корнями деревьев, в ветхих пеньках или под грудами листьев, иногда собираясь в большие группы.

Чем особенны саламандры

Анатомически саламандра имеет массивную голову и туловище, хвост круглый в поперечном сечении, сегментированный 10-12 реберными бороздами. На передних конечностях по 4, на задних – по 5 пальцев, плавательные перепонки отсутствуют. Позади глаз расположены большие ядовитые железы – паротиды, выделяющие токсический секрет, действующий на нервную систему потенциальных хищников. Яд саламандры содержит нейротоксины, которые могут вызвать судороги, расстройства дыхания и паралич, но для человека он опасен только при попадании в кровь через поврежденную кожу. При контакте с саламандрой на руках можно ощутить специфический запах, похожий на чеснок.

Пятнистая саламандра является важным индикатором экологического состояния лесных экосистем, поскольку его присутствие свидетельствует о чистоте и стабильности природной среды. Учитывая ее редкость и чувствительность к изменениям окружающей среды, этот вид занесен в Красную книгу Украины и нуждается в охране.

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