Укр

В Азовском море исчезает уникальная гидроидная медуза (фото)

Автор
Катерина Шполянская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото. Фото Коллаж, "Телеграф"

Несмотря на свои микроскопические размеры до 20 мм, одесская азовская играет ключевую роль в поддержке морского биоразнообразия региона.

Одессия азовская (Odessia maeotica) – это уникальный вид гидроидных медуз, обитающий в солоноватых водах Азово-Черноморского региона. Этот вид является важной частью морской экосистемы, но находится под угрозой исчезновения и включен в Красную книгу Украины.

Этот вид встречается преимущественно в прибрежных водах Азовского и Черного морей, а также в лиманах и опресненных водоемах региона. Кроме того, odessia maeotica была зафиксирована в некоторых частях Средиземного, Адриатического и Эгейского морей, а также на атлантическом побережье Южной Европы и Северной Африки. После открытия Волго-Донского канала медузы проникли и в Каспийское море.

Они предпочитают воды с температурой от +15 до +25 °C и низкой соленостью (0,5–3,5‰). Полипы прикрепляются к камням, древесине и другим твердым поверхностям в верхней части прибрежной зоны, тогда как медузы плавают в поверхностных слоях воды, входя в зоопланктон.

Биологические особенности

Жизненный цикл odessia maeotica включает в себя две основные формы: полипы и медузы. Полипы могут существовать как единичные особи или в виде небольших колоний, состоящих из нескольких полипов. Они имеют от 3 до 12 щупалец, расположенных без определенного порядка и длинную ножку для прикрепления к субстрату. Медузы молодого возраста имеют почти шаровидную форму, а взрослые – немного сплющенные, диаметром до 20 мм. По краю их зонтика расположено до 36 щупалец, а у основания каждого есть светочувствительные глазки. Тело медузы прозрачное, с толстым слоем желеобразного вещества, а половые железы формируют кольцо вокруг ротового отверстия.

Питание и размножение

Odessia maeotica питается мелким зоопланктоном. Полипы размножаются почкованием, образуя небольшие колонии, обычно в августе-сентябре. Новые полипы возникают на теле старых или на их корневидных выростах. Медузы развиваются на полипах и становятся половозрелыми примерно через 30-40 дней после отделения.

Угрозы и охрана

Во второй половине XX века численность этой медузы значительно уменьшилась из-за загрязнения вод и повышения солености, особенно в Азовском море. В северо-западной части Черного моря этот вид почти исчез, хотя иногда в Таганрогском заливе происходят вспышки массового размножения.

Вид внесен в Красную книгу Украины как исчезающий, а также в Красную книгу Черного моря. Для его сохранения необходимо поддерживать чистоту и естественный режим прибрежных вод, а также охранять природные среды обитания.

Odessia maeotica – это не только редкий представитель морской фауны, но и важный индикатор экологического состояния прибрежных экосистем. Сохранение этого вида способствует поддержанию биоразнообразия и здоровья морских сред Азово-Черноморского региона.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что дельфины-белобочки почти исчезли в Черном море. Обычно они образуют большие социальные группы, которые могут насчитывать более тысячи особей.

Теги:
#Украина #Азовское море #Красная книга #Медуза #животные