В Азовском море исчезает уникальная гидроидная медуза (фото)

Несмотря на свои микроскопические размеры до 20 мм, одесская азовская играет ключевую роль в поддержке морского биоразнообразия региона.

Одессия азовская (Odessia maeotica) – это уникальный вид гидроидных медуз, обитающий в солоноватых водах Азово-Черноморского региона. Этот вид является важной частью морской экосистемы, но находится под угрозой исчезновения и включен в Красную книгу Украины.

Этот вид встречается преимущественно в прибрежных водах Азовского и Черного морей, а также в лиманах и опресненных водоемах региона. Кроме того, odessia maeotica была зафиксирована в некоторых частях Средиземного, Адриатического и Эгейского морей, а также на атлантическом побережье Южной Европы и Северной Африки. После открытия Волго-Донского канала медузы проникли и в Каспийское море.

Они предпочитают воды с температурой от +15 до +25 °C и низкой соленостью (0,5–3,5‰). Полипы прикрепляются к камням, древесине и другим твердым поверхностям в верхней части прибрежной зоны, тогда как медузы плавают в поверхностных слоях воды, входя в зоопланктон.

Биологические особенности

Жизненный цикл odessia maeotica включает в себя две основные формы: полипы и медузы. Полипы могут существовать как единичные особи или в виде небольших колоний, состоящих из нескольких полипов. Они имеют от 3 до 12 щупалец, расположенных без определенного порядка и длинную ножку для прикрепления к субстрату. Медузы молодого возраста имеют почти шаровидную форму, а взрослые – немного сплющенные, диаметром до 20 мм. По краю их зонтика расположено до 36 щупалец, а у основания каждого есть светочувствительные глазки. Тело медузы прозрачное, с толстым слоем желеобразного вещества, а половые железы формируют кольцо вокруг ротового отверстия.

Питание и размножение

Odessia maeotica питается мелким зоопланктоном. Полипы размножаются почкованием, образуя небольшие колонии, обычно в августе-сентябре. Новые полипы возникают на теле старых или на их корневидных выростах. Медузы развиваются на полипах и становятся половозрелыми примерно через 30-40 дней после отделения.

Угрозы и охрана

Во второй половине XX века численность этой медузы значительно уменьшилась из-за загрязнения вод и повышения солености, особенно в Азовском море. В северо-западной части Черного моря этот вид почти исчез, хотя иногда в Таганрогском заливе происходят вспышки массового размножения.

Вид внесен в Красную книгу Украины как исчезающий, а также в Красную книгу Черного моря. Для его сохранения необходимо поддерживать чистоту и естественный режим прибрежных вод, а также охранять природные среды обитания.

Odessia maeotica – это не только редкий представитель морской фауны, но и важный индикатор экологического состояния прибрежных экосистем. Сохранение этого вида способствует поддержанию биоразнообразия и здоровья морских сред Азово-Черноморского региона.

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