Из-за предрассудков в Украине исчезает одна из самых бьольших неядовитых змей (фото)

Уникальная змея с изящным узором требует срочной защиты для сохранения биоразнообразия Украины

Полоз палласов (Elaphe sauromates), — это один из крупнейших и самых впечатляющих представителей семейства полозовых, который обитает в степях, лесостепях и полупустынях Юго-Восточной Европы, включая южные регионы Украины. Он встречается в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях и Крыму. Эта змея не только поражает своими размерами — длина взрослого полоза может превышать 2 метра, а иногда достигать и 2,6 метра, — но и имеет интересное поведение и важное экологическое значение.

Живет палласов полоз преимущественно в засушливых, каменистых местах, среди кустарников и даже в садах и виноградниках, где хорошо себя чувствует. Он умело лазит по деревьям и кустам, а также не боится воды — полоз может плавать, что помогает ему передвигаться между различными участками ареала. В поисках укрытия эта змея использует норы грызунов, щели между камнями, дупла деревьев и даже скворечники.

Особенности поведения и питания

Палласов полоз – неядовитая змея, абсолютно безопасная для человека. Она избегает конфликтов и при опасности пытается скрыться, а не нападать. Однако следует помнить, что его близкий родственник — эскулапов полоз — может вызвать местные реакции при укусах, хотя это случается очень редко.

Этот вид играет важную роль в природе, контролируя численность грызунов, в частности сусликов, которые вредят сельского хозяйства. В некоторых регионах полозы могут уничтожать до половины кладок мелких птиц, однако птицы составляют незначительную часть их рациона. Поэтому палласов полоз считается полезным для экосистемы и даже для человека.

Статус вида и охрана

Вид занесен в Красную книгу Украины как уязвимый из-за потери природных местообитаний и браконьерства. В народных верованиях палласов полоз получил прозвище "доильщик коров" — его ошибочно обвиняли в том, что он якобы высасывает молоко у скота. Из-за этих предрассудков змей часто жестоко истребляли.

Сохранение этого величественного пресмыкающегося – важная задача для экологов и всех, кто ценит природу южных украинских степей. Палласов полоз остается настоящим символом дикой природы региона, заслуживающей уважения и защиты.

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