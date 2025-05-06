Большая бабочка с яркими крыльями теперь в Красной книге: ее редко можно увидеть в Украине

Это редкая бабочка с яркой окраской, которая исчезает из украинских лесов

Медведица-хозяйка(Pericallia matronula) — бабочка из семейства Arctiidae, отличающаяся своей насыщенной окраской и достаточно большими размерами. Этот вид является типичным обитателем лесных экосистем Евразии и играет важную роль в поддержании биоразнообразия региона.

Медведица-хозяйка распространена в лесах Евразии, в частности, в Украине ее можно встретить в Карпатах, Закарпатье, Полесье, Подолье, а также в некоторых районах лесостепной зоны. Однако в Украине этот вид встречается довольно редко, преимущественно единичными особями.

Внешний вид

Размах крыльев медведицы-хозяйки колеблется от 69 до 90 мм, что делает ее одной из самых больших в своем роде. Передние крылья имеют буровато-коричневый цвет с четырьмя крупными желтоватыми пятнами, расположенными вдоль переднего края. Задние крылья ярко-желтые, украшены двумя рядами больших чёрных пятен, а брюшко выделяется красным цветом с продольным рядом чёрных пятен. Яркая расцветка не только отпугивает врагов, но и помогает привлекать партнеров во время спаривания.

Биология и образ жизни

Медведица-хозяйка предпочитает лиственные и смешанные леса, особенно с густым подлеском, а также опушки и вырубки. Бабочки летают в июне-июле, преимущественно ночью, хотя иногда самцы активны и днем. Самки откладывают яйца на нижнюю сторону листьев различных кормовых растений.

Гусеница питается листьями деревьев, кустов и трав, среди которых дуб, ясень, орешник, липа, ива, жимолость, одуванчик, подорожник, черника и другие. Зимует гусеница в лесной подстилке, где весной окукливается.

Угрозы и охрана

Основными факторами, угрожающими медведице-хозяйке, является применение химикатов в лесном хозяйстве, уничтожение подлеска, а также световое загрязнение, которое привлекает бабочек и делает их легкой добычей для хищников. Большая медведица частично охраняется на территориях природно-заповедного фонда, в частности, в региональном ландшафтном парке "Черновицкий". Для сохранения вида важно поддерживать естественные участки лиственных и смешанных лесов с густым подлеском, а также ограничивать использование пестицидов и уничтожение природной среды.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что бабочка из Красной книги стала чрезвычайно редким обитателем украинских степей. Она является единственным представителем рода в фауне Украины.