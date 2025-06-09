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В природном парке Волыни заметили редких животных из Красной книги (фото)

Автор
Катерина Шполянская
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото. Фото Коллаж, "Телеграф"

Последние исследования ученых выявили популяции редких видов, занесенных в Красную книгу Украины и Европейские охранные списки

В самом сердце Волыни есть Национальный природный парк "Припять-Стоход" — уникальная территория, где природа хранит свои ценные сокровища. Недавняя плановая инвентаризация фауны, проведенная учеными парка, открыла живой калейдоскоп редких и охраняемых видов животных, что делает этот уголок Украины настоящим заповедником жизни.

Как сообщили в парке, среди птичьего разнообразия особенно выделяется травянка луговая — небольшая, но очень яркая птица. В брачном наряде самец имеет рыжевато-бурый верх с темной пестротой, белую "бровь" над глазом, красно-бурые щеки и покровные перья ушей, а горло, зоб и грудь рыжеватые. Этот вид гнездится в умеренных районах Европы и Азии, включая Украину, где выбирает для гнездования увлажненные луга, опушки, кустарники, лесные поляны, а иногда и пашню. Гнездо травянка обустраивает на земле среди густой травы, делая его из сухих трав и истлевших растительных частей. Травянка – охраняемая Бернской конвенцией птица – символизирует чистоту и здоровье природных экосистем парка.

Фото: Национальный природный парк "Припять-Стоход"

Не менее увлекательно наблюдать лугового луня — ловкого хищника. Он питается преимущественно мелкими грызунами, птицами и насекомыми. Лунь имеет длинные крылья и хвост, что помогает ему маневрировать над открытыми просторами во время охоты. В период размножения пары эхо часто держатся вместе, строят гнезда на земле среди травы и выращивают птенцов, что свидетельствует о благоприятных условиях в парке.

А величественные серые журавли, танцующие свои брачные ритуалы, свидетельствуют о том, что парк является безопасным домом для их птенцов. Серый журавль — большая перелетная птица, гнездящаяся на болотах и влажных лугах. В парке "Припять-Стоход" журавли, вероятно, находятся в периоде активного размножения, что подтверждается формированием пар и поиском корма для птенцов. Этот вид является одним из символов сохранения природных водноболотных угодий.

Фото: Национальный природный парк "Припять-Стоход"

Не менее интересны и млекопитающие: обычная лиса, заметенная с добычей. Животное несло целых пять грызунов — вероятно, будущий корм для его малышей.

Фото: Национальный природный парк "Припять-Стоход"

А также серна европейская, свободно блуждающая по открытым просторам. Серна — небольшое парнокопытное млекопитающее, обитающее в лесах, на лугах и в кустарниках. Регулярное обнаружение серн в открытых участках парка свидетельствует о благоприятных условиях для их существования, наличии кормовой базы и безопасных мест для укрытия. Серны являются важной частью экосистемы, влияя на структуру растительности и поддерживая естественный баланс.

Фото: Национальный природный парк "Припять-Стоход"

Эти находки – яркое подтверждение того, что парк создает идеальные условия для жизни и размножения разнообразных видов. Итак, "Припять-Стоход" — это не просто парк, а настоящий природный музей площадью более 39 тысяч гектаров, где болота, леса, реки и луга создают многогранный ландшафт. Здесь обитают более 255 видов позвоночных животных, среди которых 186 видов птиц и 29 видов млекопитающих; многие из них занесены в Красную книгу Украины и Европейские охранные списки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что самая быстрая птица – символ Украины почти исчез в природе. Как он выглядит и где его еще можно увидеть?

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#Украина #Красная книга #Животные #Национальный природный парк