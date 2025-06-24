Без своего жилья и авто: как живет судья по делу Януковича, детали декларации
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Судья хранит "под матрасом" несколько сотен тысяч гривен
Судья Оболонского районного суда Киева Девятко Владислав Владимирович, который вел дело о госизмене бывшего президента-беглеца Виктора Януковича, за прошлый год заработал более полутора миллиона гривен.
Об этом стало известно из его декларации за 2024 год. В ней также указана информация о доходах и имуществе членов его семьи.
В документе отмечено, что у Девятко есть земельный участок Руденковке Полтавской области. В том же селе есть дом и участок у его супруги Оксаны Девятко. Она также владеет дачей в Хотяневке Киевской области.
В графе транспортных средств указано, что судье принадлежит мотоцикл ЗДК.4.105 Сова 1994 года выпуска. А у его супруги два авто: Peugeot 407 2.0E ST 2.0Е 2007 года выпуска и Hyundai Tucson 2.7 2008 года выпуска.
За 2024 год Девятко заработал 1 488 537 гривен. Однако в исправленной декларации указано еще 237 857 гривен.
Также из декларации известно, что судья хранит 240 000 гривен наличными.
Владислав Девятко — что о нем известно
С 2007 года и по настоящее время занимает В 2007 году занял должность судьи Оболонского районного суда г. Киева.
С 2011 по 2014 – заместитель председателя Оболонского районного суда города Киева,
с 2014 – председатель Оболонского районного суда города Киева.
24 января 2019 года Владислав Девятко во время заседания Оболонского районного суда Киева объявил приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Его признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. В итоге Януковича приговорили к 13 годам лишения свободы. Приговор вынесли заочно.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько зарабатывает судья Окружного административного суда Киева Клочкова Наталья.