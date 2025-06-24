Без своего жилья и авто: как живет судья по делу Януковича, детали декларации

Судья хранит "под матрасом" несколько сотен тысяч гривен

Судья Оболонского районного суда Киева Девятко Владислав Владимирович, который вел дело о госизмене бывшего президента-беглеца Виктора Януковича, за прошлый год заработал более полутора миллиона гривен.

Об этом стало известно из его декларации за 2024 год. В ней также указана информация о доходах и имуществе членов его семьи.

В документе отмечено, что у Девятко есть земельный участок Руденковке Полтавской области. В том же селе есть дом и участок у его супруги Оксаны Девятко. Она также владеет дачей в Хотяневке Киевской области.

Чем владеет Владислав Девятко. Скриншот декларации

Чем владеет жена Владислава Девятко. Скриншот декларации

В графе транспортных средств указано, что судье принадлежит мотоцикл ЗДК.4.105 Сова 1994 года выпуска. А у его супруги два авто: Peugeot 407 2.0E ST 2.0Е 2007 года выпуска и Hyundai Tucson 2.7 2008 года выпуска.

Какие машины есть у семьи Девятко. Скриншот декларации

За 2024 год Девятко заработал 1 488 537 гривен. Однако в исправленной декларации указано еще 237 857 гривен.

Сколько зарабатывает Владислав Девятко. Скриншот декларации

Сколько зарабатывает Владислав Девятко. Скриншот декларации

Также из декларации известно, что судья хранит 240 000 гривен наличными.

Сколько денег хранит Владислав Девятко. Скриншот декларации

Владислав Девятко — что о нем известно

С 2007 года и по настоящее время занимает В 2007 году занял должность судьи Оболонского районного суда г. Киева.

С 2011 по 2014 – заместитель председателя Оболонского районного суда города Киева,

с 2014 – председатель Оболонского районного суда города Киева.

24 января 2019 года Владислав Девятко во время заседания Оболонского районного суда Киева объявил приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Его признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. В итоге Януковича приговорили к 13 годам лишения свободы. Приговор вынесли заочно.

Владислав Девятко

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько зарабатывает судья Окружного административного суда Киева Клочкова Наталья.