В семье скандальной полтавской судьи за год внезапно "подарили" друг другу 4 машины (декларация)

Ее заработная плата за год составила 1 205 683 гривны

Судья Октябрьского райсуда Полтавы Юлия Галенкина в ноябре 2024 года была признана не соответствующей занимаемой должности. Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) внесла представление об увольнении, но Высший совет правосудия откладывает рассмотрение этого вопроса. Галенкина в 2024 году заработала более миллиона гривен, а также ее семья получила подарков на кругленькую сумму.

Об этом свидетельствует декларация Галенкиной за 2024 год, обнародованная на сайте НАПК. О том, что судья не отвечает занимаемой должности, сообщалось на сайте ВККС.

ВККС внесла представление об увольнении Галенкиной

Согласно декларации, в прошлом году заработная плата Галенкиной составила 1 205 683 гривны. При этом ее семья суммарно получила подарков в неденежной форме на сумму 900 тысяч гривен.

Муж Галенкиной Кищак Дмитрий Сергеевич получил два подарка на сумму 100 тысяч гривен и 700 тысяч гривен от Сергея Кищака (вероятно своего отца). Сама судья Галенкина получила подарок на сумму 100 тысяч гривен от Елены Галенкиной.

Подарки в неденежной форме, полученные семьей судьи

Вероятно, это автомобили, ставшие собственностью судьи и ее мужа в 2024 году. Суммы стоимости автомобилей и подарков в неденежной форме совпадают.

Семья судьи в прошлом получила в собственность несколько авто

Также судья задекларировала бесплатное пользование автомобилем BMW X3 2016 года выпуска. Машина принадлежит Галенкину Станиславу Сергеевичу. У Юлии Галенкиной такое же отчество, возможно, это ее брат.

Примечательно, что в декларации Галенкиной за 2023 год есть только один автомобиль. Остальные машины появились у семьи именно в 2024 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем владеет семья судьи КСУ с миллионными доходами Оксаны Грищук. За прошлый год она заработала более 4 миллионов гривен и получила от отца в подарок авто стоимостью 1 383 708 гривен.