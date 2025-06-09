На съемной квартире, но с BMW и миллионной зарплатой: интересные детали декларации столичной судьи

В прошлом году судья приобрела машину по цене, равной сумме ее зарплаты

Судья Окружного административного суда Киева Клочкова Наталья Викторовна в 2024 году приобрела автомобиль, арендовала квартиру и заработала более чем полтора миллиона гривен. При этом "под матрасом" она хранит сотни тысяч гривен.

Об этом стало известно из декларации Клочковой, которую она опубликовала в марте 2025 за прошлый год. В документе указано, что у судьи есть дочь Кобылянская Полина.

Отмечается, что в 2024 году Наталья Клочкова арендовала квартиру на 384,4 кв.м. в Киеве. Согласно данным декларации, своего жилья у судьи нет.

Среди ценных вещей она задекларировала два золотых кольца с камнями, сережки с камнями, часы, а также картину.

В графе транспортных средств указано, что в ноябре 2024 года Клочкова приобрела легковой автомобиль BMW X3 2020 года выпуска за 1,6 млн гривен.

В то же время из декларации известно, что в прошлом году судья заработала в Окружном административном суде Киева 1 611 384 гривен. Еще 800 тысяч гривен она получила в качестве дохода от отчуждения движимого имущества.

Наличными Клочкова хранит 893 000 гривен, 49 900 долларов, 23 000 евро. На банковских счетах у нее имеется 143 144 гривны и 23 доллара.

Что известно про Наталью Клочкову

Родилась 2 июля 1983 года в городе Черновцы.

Получила высшее образование в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко (2000 – 2005). Кандидат юридических наук (Государственный научно-исследовательский институт МВД Украины, 2016)

В период с 2002 по 2005 год Клочкова работала лаборантом кафедры гражданско-правовых дисциплин, лаборантом кафедры общественно-правовых дисциплин в Экономико-юридическом институте города Черновцы.

Следующие два года занимала должность юриста в ООО "Укрбудинвест 2010".

Затем в апреля пом май 2007 года была главным юристом отдела Юридического департамента в "Укргазбанк".

С июня 2007 по май 2010 года работала главным юрисконсультом юридического отдела департамента правового обеспечения в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины.

С 1 июня 2010 и по сегодняшний день является судьей Окружного административного суда Киева.

Наталья Клочкова. Фото: Sud.ua

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие интересные детали замечены в декларации судьи Окружного административного суда Киева Наны Векуа.