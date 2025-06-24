На Закарпатье среди бела дня обрушился мост: до некоторых сел теперь не добраться (фото, видео)

В настоящее время 8 населенных пунктов остаются отрезанными от транспортного сообщения

24 июня, около 18:54, в Мукачевском районе Закарпатской области произошел серьезный инцидент — обрушился автомобильный мост на автодороге государственного значения "Нижние Ворота — Ужок". Переправа, соединявшая населенные пункты Подполозья и Ждениево, внезапно разрушилась, повлекши логистический коллапс в горном регионе.

По информации полиции Закарпатья, обрушение произошло в момент, когда на мосту не было ни пешеходов, ни транспортных средств. Таким образом, удалось избежать жертв — никто не пострадал.

На Закарпатье внезапно обрушился мост

На Закарпатье внезапно обрушился мост

"В результате инцидента без автомобильного сообщения остаются 8 населенных пунктов Мукачевского района: поселок Ждениево и села Збины, Щербовец, Пашковица, Буковец, Перекрестный, Чечерный и Растока", — добавили правоохранители.

Полиция сразу прибыла на место инцидента

На месте происшествия оперативно работают полицейские наряды, а также представители экстренных служб. Во взаимодействии с органами местных властей правоохранители прорабатывают возможные маршруты объезда и варианты оперативного восстановления транспортной связи.

В настоящее время ведутся обследования места разрушения, чтобы установить точную причину инцидента.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в оккупированном Крыму в 2024 году произошел обвал автомобильного моста, проходивший над железнодорожными путями. На момент инцидента на мосту находились грузовик и легковой автомобиль — оба транспортных средства оказались заблокированы в результате разрушения конструкции.