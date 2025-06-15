Содержит много солей и лечебные грязи: как выглядит озеро Кунигунда на Закарпатье и как туда добраться

Озеро насыщено большим количеством солей

Кунигунда является самым крупным из соленых озер, расположенных на Закарпатье. Оно простирается на окраине поселка Солотвино, что в Тячевском районе. По степени минерализации озеро считается аналогом Мертвого моря. Также стоит внимания озеро Ялпуг в Одесской области, которое является самым большим в Украине.

"Телеграф" расскажет, что известно о Кунигунде, чем оно особенно и как туда добраться.

Что известно об озере Кунигунда

Кунигунда имеет антропогенное происхождение, то есть возникло из-за различных форм человеческой деятельности. Оно появилось из-за проседания шахты по добыче соли в 1902 году. Позже соляной рудник, который назывался "Кунигунда", полностью затопило. Кстати, от шахты и происходит название озера.

Озеро Кунигунда образовалось из-за проседания соляной шахты, фото funtime.ua

Озеро имеет неправильную форму с островом посредине. Его особенность — в целебных водах, которые привлекают туристов со всей Украины. Берег и дно покрыты лечебными веществами черного цвета – рапой и сульфидными грязями.

Озеро Кунигунда содержит много солей, фото Foursquare

Температура воды за год достигает по меньшей мере +17°С, а в летний сезон — +25–27°С. Глубина озера – 8 метров. Длина водоема простирается более чем на 1 километр, тогда как ширина — почти на 200 метров. Концентрация солей в Кунигунди достигает 46–150 ‰, а также содержит большое количество ионов брома.

В озере - очень соленая вода, фото Foursquare

На базе озера обустроили место отдыха. Люди приезжают сюда, чтобы оздоровиться – обмаститься лечебными грязями и погрузиться в озеро. Из-за высокого количества солей вода будто "держит" людей, так что можно не бояться, что утонешь. К тому же там чувствуется чистый воздух, простираются красивые виды на горы и в целом царит спокойная атмосфера.

На озеро Кунигунда приезжает много туристов, фото Foursquare

Как добраться до озера Кунигунда

Оптимальный вариант – добраться до озера на собственном автомобиле. Из Киева придется преодолеть расстояние в 730 километров, на что потратите 10-11 часов. Для этого вам нужно выбрать автодорогу Е40, Н09 или Р32.

Также до курорта можно доехать автобусом или поездом. Из многих украинских городов курсируют прямые рейсы в Солотвино. Если из вашего населенного пункта не ездят поезда или автобусы, то придется добираться из Ужгорода или Ивано-Франковска.

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