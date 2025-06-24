На Закарпатті серед білого дня обвалився міст: до деяких сіл тепер не дістатися (фото, відео)

Нині 8 населених пунктів залишаються відрізаними від транспортного сполучення

24 червня, близько 18:54, у Мукачівському районі Закарпатської області стався серйозний інцидент — обвалився автомобільний міст на автошляху державного значення "Нижні Ворота – Ужок". Переправа, що сполучала населені пункти Підполоззя та Жденієво, раптово зруйнувалася, спричинивши логістичний колапс у гірському регіоні.

За інформацією поліції Закарпаття, обвал стався в момент, коли на мосту не було ані пішоходів, ані транспортних засобів. Так, вдалося уникнути жертв — ніхто не постраждав.

На Закарпатті раптово обвалився міст

На Закарпатті раптово обвалився міст

"Внаслідок інциденту без автомобільного сполучення наразі залишаються 8 населених пунктів Мукачівського району: селище Жденієво та села Збини, Щербовець, Пашковиця, Буковець, Перехресний, Чечірний і Розтока", — додали правоохоронці.

Поліція одразу прибула на місце інциденту

На місці події оперативно працюють поліцейські наряди, а також представники екстрених служб. У взаємодії з органами місцевої влади правоохоронці опрацьовують можливі маршрути об'їзду та варіанти оперативного відновлення транспортного зв'язку.

Наразі ведуться обстеження місця руйнування, щоб встановити точну причину інциденту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в окупованому Криму у 2024 році стався обвал автомобільного мосту, що проходив над залізничними коліями. На момент інциденту на мосту перебували вантажівка та легковий автомобіль — обидва транспортні засоби опинилися заблокованими внаслідок руйнування конструкції.