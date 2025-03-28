Арест, убийство или политическое будущее? Что может ждать Януковича при возвращении в Украину

Возвращение Януковича в Украину маловероятно, но что будет, если он вдруг решит приехать

Виктор Янукович — бывший президент Украины, который занимал свой пост в период с 2010 по 2014 год. Во время Революции Достоинства он сбежал из Украины, оставив свой роскошный особняк в Межигорье и позабыв свой символ коррупции золотой батон. Политического будущего в Украине у этого человека вероятно нет, но что его может ждать на родине, если он вдруг решит вернуться.

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту Grok с вопросом о том, вероятно ли возвращение Виктора Януковича в Украину из России, и что с ним будет здесь, если он приедет.

Может ли Янукович вернуться в Украину?

Есть много факторов, которые свидетельствуют о том, что возвращение Виктора Федоровича невозможно. Здесь и политические аспекты и личная безопасность и общественное мнение.

Виктор Янукович. Фото: сгенерировано Grok

Политические и юридические препятствия

Виктор Янукович в Украине обвиняется в государственной измене. В 2019 году его заочно приговорили к 13 годам за госизмену и поддержку агрессивной войны России против Украины. Если беглый президент вернется, его тут же схватят и посадят за решетку.

Кроме того, у Януковича нет политического будущего в Украине, так как он лишен любой политической поддержки даже среди бывших соратников. Кроме того после Революции Достоинства в Украине прекратила существование Партия регионов, которую представлял Янукович.

Виктор Янукович. Фото: сгенерировано Grok

Общественное мнение и личная безопасность

В глазах большинства украинцев Янукович — коррупционер, предатель и преступник. Он ассоциируется у народа с массовыми протестами, кровопролитием во время Евромайдана и началом войны с Россией. Поэтому общество его здесь не ждет и не примет.

Из общественного мнения выплывает и угроза личной безопасности беглого президента. Даже если он каким-то образом сможет вернуться и избежать ареста, вероятно найдутся люди или организации, которые его ликвидируют. Вероятно он и сам это прекрасно понимает, поэтому и сидит в России, где его приютили, и лишний раз не высовываться.

Виктор Янукович. Фото: сгенерировано Grok

Что может ждать Януковича в случае возвращения?

Если бы Янукович все же вернулся в Украину, его судьба в большой мере зависела бы от обстоятельств. Однако, есть наиболее вероятные варианты, что его может ждать здесь после возвращения.

Арест и судебное преследование

Наиболее вероятный сценарий, который ждет Януковича в Украине — это арест и лишение свободы, так как у него уже есть реальный приговор, хоть и выданный заочно в виду его отсутствия в стране.

Виктор Янукович. Фото: сгенерировано Grok

Политическая изоляция

Если вдруг обстоятельства повернуться таким образом, что Янукович все же избежит ареста (например при кардинальной смене власти в Украине), то его шансы на возобновление политической репутации и политического будущего в стране буквально равны нулю. Украинское общество, помня две революции в стране и то, что последовало за ними, не допустит к власти такого человека, как Янукович.

Общественное осуждение и угрозы

Очень вероятно, что возвращение Януковича вызвало би бурную реакцию в украинском обществе. Он бы точно столкнулся с протестами и оказался бы в опасности из-за негативного отношения к нему в стране.

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