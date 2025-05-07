Отец любил выпить, а мама умерла, когда сыну было два года. Что известно о родителях Януковича

Воспитывала Виктора бабушка, потому что с мачехой его не приняла

Бывший президент-беглец Виктор Янукович родился в бедности и без родительского тепла, что оставило значительный след на его характере. Он был сыном шахтера и медсестры, мать умерла в раннем возрасте, а его воспитывала мачеха.

С названной матерью у Виктора были довольно холодные отношения. "Телеграф" решил выяснить, что известно о родителях Виктора Януковича.

Что известно о родителях Виктора Януковича

Отец беглого президента

Виктор Федорович родился в селе Жуковка (Пивновка) Енакиевского района Донецкой области, по официальным данным. Там и прошли его детство и юность.

Федор Янукович (отец Виктора) родился в 1923 году в Беларуси, в селе Януки Витебской области. После Второй мировой войны Федор переехал на Донбасс. Там он работал машинистом паровоза. По некоторым данным, он переселился по обвинению в сотрудничестве с немецкими оккупантами во время войны и был приговорен к 10 годам заключения.

Да, фамилия Янукович была распространена в те времена и можно предположить, что речь шла о тезке Федора, а сам отец регионала не предатель. Однако экс-президент отмечал, что его отец попал в плен во время войны.

По словам друга детства Януковича Юрия Целковского, отец Виктора любил пропустить рюмку. "Но, по сути, жили в одном доме — бараке. Просто входы были с разных торцов. Но он больше у бабки оставаться любил, с мачехой не сошелся, а отец всегда не прочь был храпнуть", — говорилось в российской газете.

Мама Виктора Януковича

Ольга Леонова – россиянка по происхождению. Она работала медсестрой в медсанчасти шахты "Юнком". Ее не стало, когда Виктору было два года. Ее отец, дедушка Виктора Федоровича, был богатым крестьянином. Однако во время коллективизации он спасал семью от раскулачивания в ссылку в Сибирь и уехал на Донбасс.

После смерти матери, Федор женился во второй раз. Однако отношения Виктора с мачехой не сложились. Именно поэтому он переехал к бабушке Кастусе, ставшей для него воспитательницей. Она круглая сирота, работала на шахте "Юнком" и во время войны была вывезена на принудительные работы в Германию.

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