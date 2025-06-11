Кожаные диваны, кондиционер и телевизор внутри. Что известно о тайной комнате Януковича в Кабмине

Это была комната во времена премьерства Януковича

В Кабинете Министров таилась тайна, о которой не знали даже чиновники. Тогдашний премьер-министр Виктор Янукович, известный секретными владениями, сделал в здании правительства скрытую комнату, спрятанную за фальшивым шкафом. Эта "капсула" была защищена от прослушиваний.

Она была расположена между рабочим кабинетом Януковича и большим залом заседаний правительства, на седьмом этаже Кабмина. Это говорится в материале "Украинской правды".

Что это за комната

Бронированная дверь в "капсулу" была под видом деревянного шкафа. Они опломбированы и только один работник охраны мог зайти в эту комнату, чтобы впустить туда Януковича. Это был вход в комнату. Внутри этого бункера была кожаная мебель, телевизор, телефон, кондиционер и даже отдельная система вентиляции.

Это помещение не было на планах и его обустройство продолжалось в тайне. "Капсулу" также не проверяли СБУ и работники других служб — обслуживали ее только люди Януковича. Когда премьер-министром стала Юлия Тимошенко, ее команда даже не знала о существовании этой комнаты.

По словам очевидцев, помещение имело площадь 10-12 квадратных метров. "Полы, потолки и стены выполнены из железа, внутри там стоит стол и четыре стула, вся мебель прозрачна и в стиле хай-тек, — рассказал собеседник "Украинской правды".

Для чего эта комната?

Есть много версий. По некоторым из них, это была "комната безопасности" Януковича, если ему что-нибудь будет угрожать. Также есть версия, что эта "капсула" предназначена для тайных встреч и переговоров. Однако это лишь догадки, что подтвержденной информации о назначении этой комнаты нет.

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