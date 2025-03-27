Особняк Януковича был под государственной охраной РФ: где жил президент после побега с Украины в 2014-м

Вероятное жилье беглеца-президента стоило более 1 млн евро

Бывший президент Украины Виктор Янукович всегда славился любовью ко всему роскошному — золотые батоны, резиденция Межигорья, квартира в элитном районе Киева, тайная дача. После бегства из Украины он поселился в России как царь в собственных покоях. Тогда его новым пристанищем был коттеджный городок в Ростове-на-Дону — там его особняк находился под государственной охраной.

Новое вероятное жилье беглого президента, после его бегства в 2014-м, расположено в коттеджном городке, граничит со "школой полиции" — юридическим институтом российского МВД. "Телеграф" решил выяснить, как выглядел дом Януковича в Ростове-на-Дону.

Что известно об особняке Януковича в России

Территория, где якобы жил Янукович, охранялась, а доступ к ней имели только владельцы поместий. Стоимость жилья в этом районе составляла примерно 60 миллионов российских рублей, что тогда равнялось почти миллиону евро. К вероятному жилью беглого президента приезжали журналисты ТСН в 2016 году. Адрес Виктор Федорович указывал сам, когда приглашал сотрудников Генеральной прокуратуры Украины для проведения следственных действий.

Соседями Януковича были чиновники и бизнесмены. В частности, полковник ФСБ, советник губернатора и мэр какого-то российского города.

Фото: скриншот YouTube

Однако по информации журналистов ТСН, в этом доме Янукович, вероятно, не жил, а просто приходил "на ночлег", когда приезжал в Ростов-на-Дону. Кстати, какой именно дом принадлежал беглому президенту, не известно.

Следует отметить, что в разное время появлялись новости о возможном проживании Януковича не только в Ростове-на-Дону, но и в других городах РФ. В частности, в 2017 году издание "Медуза" утверждало, что беглец-президент проживает на бывшей даче маршала Буденного в Баковке, что в Подмосковье. Однако МВД России эту информацию опровергло, отметив, что это здание используется для обслуживания делегаций, а с 2012 года там никто не проживает.

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