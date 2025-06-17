В Киеве раздались взрывы: столицу атаковали ударные беспилотники россиян (обновлено)

В двух районах Киева упали обломки сбитых беспилотников россиян

В Киеве в ночь на 17 июня прогремели взрывы. Столицу атаковали российские ударные беспилотники, противовоздушная оборона ликвидировала угрозы. В результате атаки есть падение обломков сбитых БПЛА на территории города.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, сбитый "шахед" упал в Соломенском районе столицы, на место инцидента уже направляются экстренные службы.

"Вызов медиков в Соломенский район. Бригада на месте. Спасатели тоже следуют. Вражеские БпЛА еще заходят на город с севера. Находитесь в укрытиях!", — написал он.

По данным руководителя Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, пожара в Соломенском районе не произошло. Однако обломки еще одного сбитого беспилотника подожгли автомобили в Святошинском районе.

"В Соломенском районе зафиксировано падение "шахеда", без дальнейшего возгорания. В Святошинском районе в результате атаки произошло возгорание автомобилей", — говорится в сообщении.

По данным мониторинговых каналов, столицу атаковали до десяти беспилотников. Большинство "шахедов" враг пустил очень низко, чтобы усложнить работу мобильных огневых групп и вызвать как можно больше жертв во время падения обломков БПЛА.

Обновлено 00:50 В Соломенском районе разрушен верхний этаж жилого дома, сообщил Кличко. Пострадали два человека.

"В Соломенском районе, предварительно, есть разрушение на верхнем этаже жилого дома. К медикам обратились двое пострадавших. Их осматривают. В Днепровский район тоже следует бригада скорой", – сказано в сообщении.

Напомним, 15 июня почти всю ночь слышал взрывы и звуки сирен Кременчуга. Российские оккупанты провели самую большую атаку на Кременчуг с начала полномасштабного вторжения. Город одновременно обстреляли из всех видов вооружения — от дронов до баллистических ракет. Ранее "Телеграф" также писал, что в Запорожье раздавались взрывы. Город находился под атакой ударных БПЛА россиян.