Киев и Одесса могут появиться на российских рублях. Новая порция бреда от РФ

Хотят обновить дизайн нескольких купюр

В России предложили разместить на рублях изображения Киева и Одессы. Речь идет об изменении дизайна банкнот номиналом в 10, 50 и 500 рублей.

Об этом сообщают РосСМИ. Отмечается, что с такой инициативой выступил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

Согласно его обращению, дизайн на купюрах 10, 50 и 500 рублей нужно обновить. Он предлагает разместить на них города-герои Великой Отечественной, в том числе Киев, Одессу, Минск и т.д.

"На обновленных банкнотах предложили разместить Ленинград, Севастополь, Волгоград, Брестскую крепость, Москву, Керчь, Новороссийск, Минск, Тулу, Мурманск, Смоленск. Уточняется, что в дизайне банкнот предлагается отметить: "Город-герой Великой Отечественной войны"", — говорится в сообщении.

По словам Миронова, все вышеперечисленные города ""российское историческое наследие" и духовное пространство, ставшее символом несокрушимой воли и "единства" многонационального народа России".

Как выглядят рубли

Заметим, что с 2022 года в России обновили рубли в соответствии с федеральными округами. Теперь на них изображено:

100 рублей (2022) : Москва, Ржевский мемориал.

: Москва, Ржевский мемориал. 200 рублей (2017): Севастополь, памятник затопленным кораблям.

Севастополь, памятник затопленным кораблям. 1000 рублей (2023) : Нижний Новгород, Никольская башня.

: Нижний Новгород, Никольская башня. 2000 рублей (2017): Владивосток, Российский мост.

Владивосток, Российский мост. 5000 рублей (2023): Екатеринбург, здание Главпочтамта.

К тому же, есть несколько памятных банкнот, к примеру, Олимпийские игры 2014 и т.д. Вероятнее и новые купюры "Город-герой Великой Отечественной войны" будут тоже памятными. Однако войдут ли на них изображение украинские города Киев и Одесса — неизвестно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где чаще всего появляются фальшивые деньги и как их распознать.