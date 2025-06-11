Хотят захватить Одессу и на этом не остановятся: Зеленский рассказал о планах россиян

Москва все еще облизывается на Одессу

Россия все еще хочет разрушить и захватить Одессу, чтобы выйти на границу Молдовы и угрожать ее безопасности. Однако у Европы есть возможности сорвать планы Владимира Путина.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время выступления на саммите "Украина — Юго-Восточная Европа", который прошел 11 июня в Одессе. По его словам, для России юго-восток европейского континента является одной из основных целей для создания хаоса.

Для этого Москва пытается разжигать конфликты на Балканах, пыталась вмешиваться в выборы в Румынии, а также пытается дестабилизировать и взять под свой контроль Молдову. Зеленский подчеркнул, что то же касается и Украины, которую Россия рассматривает как источник ресурсов для расширения агрессии на другие страны.

"Мы здесь, в нашем прекрасном городе, в Одессе. Этот прекрасный город является целью для России. Она хочет уничтожить его, как уничтожила бесчисленные города и деревни на оккупированных территориях. Российские военные планы направлены на этот регион – Одессу, а затем на границы с Молдовой и Румынией. Конечно, сейчас нам нужна защита", — сказал он.

Зеленский отметил, что Путин верит в то, что сможет удерживаться во власти до тех, пока продолжает воевать с соседями, однако его можно заставить искать мир.

Для этого Украине необходима стабильная военная помощь, оказание постоянного экономического и санкционного давления на Россию, соблюдение единства среди стран ЕС и НАТО.

"По ограничению цены на нефть: ограничение в 45 долларов лучше, чем 60 долларов. В любом случае, это понятно. Это верно. Но настоящий мир наступит с ограничением в 30 долларов – это уровень, который действительно изменит мышление в Москве", — сказал он.

Как сообщалось ранее, среди лидеров, которые приехали на саммит в Одессу оказался и президент Сербии Александр Вучич. Несмотря на прочные связи с Россией, он в последние годы пытается улучшить отношения с Украиной.