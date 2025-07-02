Одна из самых длинных рек Украины под угрозой из-за загрязнения: как наказали виновных
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Проблема загрязнения Южного Буга не новая
В Хмельницком продолжается серьезный экологический кризис: Южный Буг загрязняется недоочищенными стоками, как следствие пришлось вмешаться в Государственную экологическую инспекцию.
Об этом пишет ОО "Реки Хмельнитчины". Инспекция наложила штраф на МКП "Хмельницкводоканал" в размере 56 522 гривен, привлекла должностных лиц к ответственности и выдала предписание об устранении выявленных недостатков.
Как показала общественная организация, проблема загрязнения Южного Буга не новая.
Недавняя проверка показала, что в реку попадают недоочищенные стоки с высоким содержанием азота, а аэротенки не справляются с очисткой. Во вторичных отстойниках всплыл активный ил — признак попадания токсичных веществ. Также не работал один из аэротенков и отсутствует прибор для учета сбросов в реку.
Павел Везденецкий из ОО "Реки Хмельнитчины" отмечает: "Дела — плохие. Чиновники очень хотят получить европейские средства на "исправление проблемы", но почему-то открытости и научного подхода к этому — совсем не хотят".
Причинами проблем активисты называют не только изношенное оборудование, но и отсутствием нужных работников из-за низких зарплат, которые влекут за собой незаполненность вакансий. Земельные участки, где могли бы обустроить дополнительные очистные сооружения, отданы частично в частную собственность или под застройку.
Модернизация очистных сооружений нуждается в значительных инвестициях из госбюджета и ЕС. Однако в проекте модернизации не задействовано местное управление экологии, что подвергает сомнению прозрачность и контроль. "Сможет ли "симчишинская система управления" обеспечить надлежащую прозрачность, контроль и участие общественности в реализации важнейшего для здоровья Южного Буга проекта?", – комментируют в ОО.
Отметим, что Южный Буг — третья по длине река Украины после Днепра и Днестра, и самая длинная полностью протекающая в пределах страны. Имеет протяженность 806 км, начинается на Подолье и впадает в Бугский лиман Черного моря.
Ранее "Телеграф" сообщал, что кроме Десны, еще 3 украинских реки — Днестр, Дунай и Ялпуг — в прошлом году оказались под угрозой загрязнения из -за сложных погодных условий и наводнений в соседних государствах.