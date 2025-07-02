Одна из самых длинных рек Украины под угрозой из-за загрязнения: как наказали виновных

Проблема загрязнения Южного Буга не новая

В Хмельницком продолжается серьезный экологический кризис: Южный Буг загрязняется недоочищенными стоками, как следствие пришлось вмешаться в Государственную экологическую инспекцию.

Об этом пишет ОО "Реки Хмельнитчины". Инспекция наложила штраф на МКП "Хмельницкводоканал" в размере 56 522 гривен, привлекла должностных лиц к ответственности и выдала предписание об устранении выявленных недостатков.

Ответ на запрос ОО "Реки Хмельницкой области"

Ответ на запрос ОО "Реки Хмельницкой области"

Как показала общественная организация, проблема загрязнения Южного Буга не новая.

Недавняя проверка показала, что в реку попадают недоочищенные стоки с высоким содержанием азота, а аэротенки не справляются с очисткой. Во вторичных отстойниках всплыл активный ил — признак попадания токсичных веществ. Также не работал один из аэротенков и отсутствует прибор для учета сбросов в реку.

Загрязнение Южного Буга

Расположение МКП "Хмельницкводоканал"

Павел Везденецкий из ОО "Реки Хмельнитчины" отмечает: "Дела — плохие. Чиновники очень хотят получить европейские средства на "исправление проблемы", но почему-то открытости и научного подхода к этому — совсем не хотят".

Причинами проблем активисты называют не только изношенное оборудование, но и отсутствием нужных работников из-за низких зарплат, которые влекут за собой незаполненность вакансий. Земельные участки, где могли бы обустроить дополнительные очистные сооружения, отданы частично в частную собственность или под застройку.

Модернизация очистных сооружений нуждается в значительных инвестициях из госбюджета и ЕС. Однако в проекте модернизации не задействовано местное управление экологии, что подвергает сомнению прозрачность и контроль. "Сможет ли "симчишинская система управления" обеспечить надлежащую прозрачность, контроль и участие общественности в реализации важнейшего для здоровья Южного Буга проекта?", – комментируют в ОО.

Отметим, что Южный Буг — третья по длине река Украины после Днепра и Днестра, и самая длинная полностью протекающая в пределах страны. Имеет протяженность 806 км, начинается на Подолье и впадает в Бугский лиман Черного моря.

Ранее "Телеграф" сообщал, что кроме Десны, еще 3 украинских реки — Днестр, Дунай и Ялпуг — в прошлом году оказались под угрозой загрязнения из -за сложных погодных условий и наводнений в соседних государствах.