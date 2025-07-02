Одна з найдовших річок України під загрозою через забруднення: як покарали винних

Проблема забруднення Південного Бугу не нова

У Хмельницькому триває серйозна екологічна криза: Південний Буг забруднюється недоочищеними стоками, як наслідок довелось втрутитись Державній екологічній інспекції. Під час позапланової перевірки найбільших каналізаційних очисних споруд міста було виявлено численні порушення, які мають катастрофічний вплив на стан річки.

Про це пише ГО "Річки Хмельниччини". Інспекція наклала штраф на МКП "Хмельницькводоканал" у розмірі 56 522 гривень, притягнула посадових осіб до відповідальності та видала припис щодо усунення виявлених недоліків.

Відповідь на запит ГО "Річки Хмельниччини"

Відповідь на запит ГО "Річки Хмельниччини"

Як показала громадська організація, проблема забруднення Південного Бугу не нова. Ще 21 червня 2025 року в їхньому відео чітко було видно зважені частки активного мулу в "очищених" стоках, а місцеві мешканці скаржилися на стійкий запах побутових відходів. Рівень амонійного та нітритного азоту у Південному Бузі у 30-40 разів перевищує норму.

Недавня перевірка показала, що в річку потрапляють недоочищені стоки з високим вмістом азоту, а аеротенки не справляються із очищенням. У вторинних відстійниках сплив активний мул — це ознака потрапляння токсичних речовин. Також не працював один з аеротенків і відсутній прилад для обліку скидів у річку.

Забруднення Південного Бугу

Розташування МКП "Хмельницькводоканал"

Павло Везденецький з ГО "Річки Хмельниччини" наголошує: "Справи – кепські. Посадовці дуже хочуть отримати європейські кошти на "виправлення проблеми", але чомусь відкритості і наукового підходу до цього — зовсім не хочуть".

Причинами проблем активісти називають не лише зношене обладнання, а й відсутністю потрібних працівників через низькі зарплати, які спричиняють незаповненість вакансій. Земельні ділянки, де могли б облаштувати додаткові очисні споруди, частково віддані в приватну власність або під забудову.

Модернізація очисних споруд потребує значних інвестицій із держбюджету та ЄС. Однак у проєкті модернізації не задіяно місцеве управління екології, що ставить під сумнів прозорість і контроль. "Чи спроможна "симчишинська система управління" забезпечити належну прозорість, контроль та участь громадськості у реалізації найважливішого для здоров’я Південного Бугу проекту?", — коментують у ГО.

Зазначимо, що Південний Буг — третя за довжиною річка України після Дніпра і Дністра, і найдовша, що повністю протікає в межах країни. Має довжину 806 км, починається на Поділлі й впадає в Бузький лиман Чорного моря.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що окрім Десни, ще 3 українські річки — Дністер, Дунай і Ялпуг — торік опинилися під загрозою забруднення через складні погодні умови та повені в сусідніх державах.