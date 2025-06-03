Виноваты дожди или сточные воды? В Виннице Южный Буг превратился в болото (видео)
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Местные бьют тревогу
В Виннице местные жители жалуются на сильнейшее загрязнение реки Южный Буг. Вода приобрела зеленый цвет и имеет неприятный запах, напоминая болото.
Об этом сообщают местные каналы. Заметим, что в прошлом году тоже наблюдалась такая же проблема.
"УЖАСНОЕ загрязнение на Буге в Виннице", — говорится в подписи под видео.
На кадрах видно, что к набережной прибило мусор и кучу водорослей. К тому же вода имеет странный зеленый цвет со специфическим налетом. Сейчас точной причины загрязнения администрация города и экологическая служба не называли, однако местные имеет свою версию. Кто-то утверждает, что после значительных дождей в реку смыло мусор, после чего его прибило к берегу. А некоторые пишут, что все дело в сточных водах, впадающих в Буг.
Напомним, что в 2024 году в конце мая экологическая служба проверяла Южный Буг из-за жалоб местных на загрязненную воду и неприятный запах. Тогда было проведено несколько лабораторных исследований:
- во всех отобранных пробах уровень растворимого кислорода находился в пределах допустимого значения;
- в пробе № 4 было обнаружено высокое содержание аммонийного азота 15,1 мг/дм3, превышение в 7,5 раза;
- незначительное превышение аммонийного азота в 1,45 раза обнаружено в пробе № 5;
- остальные характеристики загрязняющих веществ не превосходили нормированных значений.
С чем именно были связаны такие загрязнения экологи не рассказали, однако, возможно, и в этом году на качество воды повлияли эти показатели.
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