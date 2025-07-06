Взрывы в Киеве, Запорожье и не только: все о ночной атаке России, есть разрушения и пострадавшие (видео)

Враг всю ночь атаковал города Украины

В ночь на 6 июля Россия вновь атаковала Украину. Взрывы слышали в ряде городов.

"Телеграф" рассказывает о всех подробностях ночной атаки россиян.

Киев и область

К часу ночи в столице была объявлена тревога из-за атаки вражеских дронов, а уже к двум часам в городе слышали взрыв.

"Столицу снова атакуют российские БпЛА. Может быть слышно работу ПВО. Будьте в безопасных местах до отбоя!", — писал глава КГВА Тимур Ткаченко.

Как пишет "РБК-Украина", очевидцы сообщали о частичном исчезновении электроэнергии на Виноградаре, Оболони и в поселке Лютеж в Киевской области.

Власти сообщают о серьезных последствиях в Вышгородском районе Киевской области.

"Вражеская атака повлекла за собой разрушения и пожары в промышленном и жилом секторе Вышгородской общины", — сообщают в ГСЧС.

Согласно официальным данным, пострадали как минимум три человека.

"Мужчина 35 лет получил осколочные раны спины, рук и ног. Женщина 79 лет и мужчина 75 лет получили острую реакцию на стресс. В одном из домов деблокирована женщина 1938 года рождения.

Повреждены два многоэтажных дома. Уничтожены огнем 4 гаражных помещения и автомобиль. Еще три автомобиля повреждены. Произошел пожар складского помещения. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки", — говорят в ОВА.

Харьков

Примерно в час ночи в городе прогремел мощный взрыв, а спустя еще несколько минут их насчитали уже три. По данным властей, в городе были зафиксированы прилеты вражеских беспилотников.

"По предварительным данным, попадания беспилотников зафиксированы в Шевченковском и Киевском районах Харькова", — сообщал глава ОВА Олег Синегубов.

Вторая волна атаки началась ближе к 02:00. Взрывы произошли в Шевченковском и Новоброварском районах города. В городе фиксировали пожары.

К сожалению, есть информация о пострадавших.

"В результате атаки на Новобаварский район города Харькова пострадала 46-летняя женщина.

В результате обстрела Шевченковского района, девочка в возрасте 2,8 месяцев получила острую реакцию на стресс", — информируют в ОВА.

Согласно предварительным данным, враг нанес 6 ударов дронами типа "Герань-2".

Запорожье

По словам корреспондента "Телеграфа", ближе к двум часам ночи в городе прогремела серия взрывов. Согласно данным ОВА, враг атаковал город и район пятью "шахедами".

Повреждены складские помещения и сельхозтехника в фермерских хозяйствах. Частично разрушено здание частного предприятия.

К счастью, предварительно, обошлось без пострадавших.

Николаев

Воздушная тревога в городе и области была объявлена в 00:42. В 00:51 сообщалось об угрозах применения баллистического вооружения с юга.

Как сообщает Суспільне, позже в городе прогремел ряд взрывов — сначала в 01:41, затем в 01:47 и в 01:53.

В 02:21 глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил об отсутствии пострадавших в городе на данный момент.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия сделала "шахеды" еще более опасными.