Почти сотня пострадавших. Новые подробности мощного взрыва под Житомиром (видео)

Два человека погибли

Количество пострадавших в результате взрыва возле Житомира возросло до 82 человек, среди них есть дети. Причины трагедии выясняются.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в эфире телемарафона. По его словам, пожар на месте взрыва был ликвидирован полностью.

"Количество пострадавших возросло до 82 человек. В больницах находятся 38 граждан, среди них — четверо детей. К счастью, состояние госпитализированных — средней тяжести или легкое. Среди пострадавших — один иностранец, которому также оказана необходимая помощь, обеспечено пристанище и лечение. Зафиксировано двое погибших", — говорит Бунечко.

Момент взрыва под Житомиром

Он подчеркнул, что восстанавливать поврежденные здания будут за деньги государства, области и общины. Пока причины взрыва неизвестны, начато расследование и продолжаются оперативно-следственные действия. Кроме того, движение по трассе М-06 полностью восстановлено — все ограничения сняты.

Напомним, что 2 июля днем возле Житомира раздался мощный взрыв. В результате которого образовался огромный гриб дыма. К слову, в сети уже показали этот момент видео. Первоначально писали, что взрыв произошел на автозаправочной станции (АЗС). Однако потом выяснилось, что он прозвучал на складе промышленного предприятия в селе Березина.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Прикарпатье снова слышали загадочные взрывы. При этом в Украине тревогу не объявляли, а российские дроны или ракеты в воздушном пространстве не фиксировались.