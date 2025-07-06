Вибухи у Києві, Запоріжжі і не тільки: все про нічну атаку Росії, є руйнування та постраждалі (відео)

Ворог всю ніч атакував міста України

У ніч проти 6 липня Росія знову атакувала Україну. Вибухи чули у низці міст.

"Телеграф" розповідає про всі подробиці нічної атаки росіян.

Київ та область

Близько першої години ночі в столиці було оголошено тривогу через атаку ворожих дронів, а вже о другій годині в місті чули вибух.

"Столицю знову атакують російські БпЛА. Може бути чутно роботу ППО. Будьте в безпечних місцях до відбою!", — писав голова КМВА Тимур Ткаченко.

Як пише "РБК-Україна", очевидці повідомляли про часткове зникнення електроенергії на Виноградарі, Оболоні та у селищі Лютіж у Київській області.

Влада повідомляє про серйозні наслідки у Вишгородському районі Київської області.

"Ворожа атака спричинила руйнації та пожежі в промисловому та житловому секторі Вишгородської громади", — повідомляють у ДСНС.

Згідно з офіційними даними, постраждали як мінімум троє людей.

"ЧЧоловік 35 років отримав осколкові рани спини, рук та ніг. Жінка 79 років та чоловік 75 років отримали гостру реакцію на стрес. Вся необхідна медична допомога постраждалим надана на місці. В одному з будинків деблоковано жінку 1938 року народження. Потерпілій надається вся необхідна медична допомога.

Пошкоджено два багатоповерхові будинки. Знищено вогнем 4 гаражні приміщення та автомобіль. Пошкоджено два багатоповерхові будинки. Знищено вогнем 4 гаражні приміщення та автомобіль. Ще три автомобілі пошкоджено. Відбулася пожежа складського приміщення. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди", — казали в ОВА.

Харків

Приблизно о першій ночі в місті прогримів потужний вибух, а ще через кілька хвилин їх нарахували вже три. За даними влади, у місті було зафіксовано прильоти ворожих безпілотників.

"За попередніми даними, влучання безпілотників зафіксовані в Шевченківському та Київському районах Харкова", — повідомляв голова ОВА Олег Синєгубов.

Друга хвиля атаки почалася ближче до 02:00. Вибухи сталися у Шевченківському та Новоброварському районах міста. У місті фіксували пожежі.

На жаль, є інформація про постраждалих.

"Внаслідок атаки на Новобаварський район міста Харкова постраждала 46-річна жінка.

Внаслідок обстрілу Шевченківського району дівчинка у віці 2,8 місяців отримала гостру реакцію на стрес", — інформують в ОВА.

Згідно з попередніми даними, ворог завдав 6 ударів дронами типу "Герань-2".

Запоріжжя

За словами кореспондента "Телеграфу", ближче до другої години ночі в місті прогриміла серія вибухів. За даними ОВА, ворог атакував місто та район п’ятьма "шахедами".

Пошкоджено складські приміщення та сільгосптехніка у фермерських господарствах. Частково зруйновано будівлю приватного підприємства.

На щастя, попередньо, обійшлося без постраждалих.

Миколаїв

Повітряна тривога у місті та області була оголошена о 00:42. О 00:51 повідомлялося про загрози застосування балістичного озброєння з півдня.

Як повідомляє Суспільне, пізніше в місті пролунала низка вибухів — спочатку о 01:41, потім о 01:47 та о 01:53.

О 02:21 голова Миколаївської ОДА Віталій Кім заявив про відсутність постраждалих у місті наразі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія зробила "шахеди" ще небезпечнішими.