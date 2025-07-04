Киев под атакой ракет и беспилотников: в столице раздаются взрывы и вспыхнули пожары (обновлено)

Столицу атаковали десятки "шахедов" и аэробалистические ракеты

Киев в ночь на 4 июля находился под массированной атакой ударных беспилотников. Кроме того, оккупанты пытались выпустить по пригородам столицы две ракеты "Кинжал", обе были ликвидированы. В результате атак БПЛА пожары и повреждения инфраструктуры.

Об атаке на Киев сообщили мониторинговые каналы, о последствиях написал руководитель Киевской МВА Тимур Ткаченко. Информацию подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.

По данным мониторинга, Киев отразил атаку не менее 30 беспилотников врага. Еще от 30 до 50 БПЛА направляются в сторону Киевской области, всего до 80 беспилотников находятся в воздушном пространстве Украины. Около 01:00 оккупанты пытались бить по Киеву ракетами "Кинжал" с самолетов МиГ-31К, обе ракеты, предварительно, были ликвидированы.

По данным Ткаченко, несколько пожаров возникло в Соломенском районе, от ударов врага пострадали исключительно жилые дома. В Дарницком районе упали обломки сбитого беспилотника.

Обновлено 01:55 Под атакой БПЛА, по предварительным данным, находились Киев, Жуляны, Васильков и Борисполь. Противовоздушная оборона отражает атаку и уничтожает угрозы в воздухе. В целом, по данным мониторинга, в Киевской области находятся 43 беспилотника, еще шесть единиц летят с Черниговщины в направлении столицы.

По данным КМВА, последствия атаки оккупантов фиксируются на по меньшей мере 13 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском и Шевченковском районах. Данные о пострадавших уточняются.

Напомним, что с утра 3 июля Россия ударила дронами по Полтаве. Взрывы были зафиксированы у здания территориального центра комплектования (ТЦК). Над городом поднялся мощный столб дыма. По состоянию на 13:00 известно, что погибли два человека, 11 – ранены. После атаки также возник пожар на территории частного жилого дома.