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В Николаевской области детонирует склад боеприпасов: все детали и фото с места

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Взрывы в Николаевской области Новость обновлена 07 июля 2025, 14:04
Взрывы в Николаевской области. Фото Коллаж "Телеграф"

Командование создало комиссию для выяснения причин происшествия

Состав боеприпасов загорелся в Николаевской области. На месте происшествия работают подразделения ГСЧС.

Об этом сообщили Силы обороны Юга. Там сообщили, что это произошло сегодня около 10:00 в одной из общин области.

Причина возгорания предварительно не связана с обстрелами. Как отметили в ведомстве, пожар, вероятно, вспыхнул из-за горения сухой травы.

В местных телеграм-каналах опубликовали фото. На кадрах заметно сильный дым.

Взрыв в Николаеве 7 июля
В Николаеве произошел взрыв

"В настоящее время на месте фиксируется единичная детонация, но ситуация под контролем, отмечают военные. На месте работают подразделения ГСЧС — ячейка возгорания локализована", — говорится в сообщении.

Состав расположен за пределами населенных пунктов. Угрозы гражданскому населению нет.

Николаев
Николаев на карте

Стоит отметить, что пожар на складе боеприпасов может повлечь за собой мощные взрывы, которые угрожают жизни людей в радиусе нескольких километров и могут разрушить здания и инфраструктуру. Кроме того, во время горения боеприпасов в атмосферу попадают токсичные вещества, а обломки от взрывов могут разлетаться на большие расстояния, создавая дополнительную опасность для населения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 1 марта 2025 года в Днепропетровской области россияне нанесли ракетный удар по полигону, где находились украинские военнослужащие 157-й отдельной механизированной бригады.

Теги:
#Николаев #Взрыв #Склад боеприпасов