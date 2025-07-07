В Николаевской области детонирует склад боеприпасов: все детали и фото с места

Командование создало комиссию для выяснения причин происшествия

Состав боеприпасов загорелся в Николаевской области. На месте происшествия работают подразделения ГСЧС.

Об этом сообщили Силы обороны Юга. Там сообщили, что это произошло сегодня около 10:00 в одной из общин области.

Причина возгорания предварительно не связана с обстрелами. Как отметили в ведомстве, пожар, вероятно, вспыхнул из-за горения сухой травы.

В местных телеграм-каналах опубликовали фото. На кадрах заметно сильный дым.

В Николаеве произошел взрыв

"В настоящее время на месте фиксируется единичная детонация, но ситуация под контролем, отмечают военные. На месте работают подразделения ГСЧС — ячейка возгорания локализована", — говорится в сообщении.

Состав расположен за пределами населенных пунктов. Угрозы гражданскому населению нет.

Николаев на карте

Стоит отметить, что пожар на складе боеприпасов может повлечь за собой мощные взрывы, которые угрожают жизни людей в радиусе нескольких километров и могут разрушить здания и инфраструктуру. Кроме того, во время горения боеприпасов в атмосферу попадают токсичные вещества, а обломки от взрывов могут разлетаться на большие расстояния, создавая дополнительную опасность для населения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 1 марта 2025 года в Днепропетровской области россияне нанесли ракетный удар по полигону, где находились украинские военнослужащие 157-й отдельной механизированной бригады.