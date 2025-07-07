"Шахеды" среди дня массированно атаковали Запорожье и Харьков, много пострадавших: все детали

Россия ударила по зданиям Харьковского и Запорожского ТЦК

В понедельник, 7 июля, в Харькове и Запорожье с утра прозвучала серия взрывов. Предварительно города были под атакой российских "шахедов".

Об этом сообщают мониторы. Отмечается, что над Харьковом и Запорожьем уже поднялись столбы дыма, но атака продолжается.

"По предварительной информации, прилеты в жилых массивах города. В результате шести последних попаданий по Харькову есть пострадавшие", — пишет глава города Игорь Терехов.

11:30 В Запорожье уже известно о шести пострадавших. В Харькове в Холодногорском районе загорелась крыша здания. Рядом повреждены дома, выбиты окна, фасады, сожжены авто. Есть пострадавший. Один из ударов был совсем рядом с двухэтажкой. Более десяти авто разбиты.

11:25 Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших в результате последней атаки по Харькову растет. В настоящее время известно об 11 раненых.

В Сухопутных войсках добавили, что в результате атаки попадание вражеских БпЛА в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП.

"Предварительно, среди военнослужащих Запорожского областного ТЦК и СП есть раненый, а в Харьковском ОТЦК и СП — ранены 3 человека", — говорится в сообщении.

11:20 Запорожская ОГА показала фото последствий удара по городу.

Последствия удара по Запорожью

Разрушенный дом в Запорожье

Горит дом в Запорожье

11:15 Известно, что один из дронов попал в двухэтажное жилое здание в Харькове. На месте удара начался пожар.

11:00 В результате обстрела Харькова зафиксировано разрушение жилых домов, хозяйственных построек, транспортной инфраструктуры, горят авто. Есть информация о трех пострадавших, одна из них в тяжелом состоянии.

Взрыв в Запорожье

Последствия атаки в Запорожье

Фото здания университета сразу после попадания

Первые взрывы в Запорожье прогремели примерно в 10:00. В результате атаки, по данным главы ОГА Ивана Федорова, известно уже о десяти пострадавших.

"Запорожье, внимание: к вам следует табун "шахедов". Также над городом зафиксирован развед-дрон", — писали мониторы.

В сети уже показали видео, на котором видно момент попадания вражеского дрона в городе. По словам местных, взрыв прогремел в центре Запорожья.

"Шесть ударов "шахедами" враг нанес по Запорожью. Пострадали жилые дома, здание университета и предприятия областного центра", — надписал Федоров.

Напомним, утром Россия обстреляла Харьков "шахедами". В результате есть попадание по многоэтажным домам. Известно, что в Харькове произошли четыре взрыва. Под атакой оказались Шевченковский и Слободской районы. Число пострадавших составляет 37, среди них трое детей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 7 июля раздавались взрывы и в Киеве. Столицу атаковали "шахеды".