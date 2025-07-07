На Миколаївщині детонує склад боєприпасів: всі деталі та фото з місця

Командування створило комісію для з’ясування причин події

Склад боєприпасів загорівся на Миколаївщині. На місці події працюють підрозділи ДСНС.

Про це повідомили Сили оборони Півдня. Там повідомили, що це сталося сьогодні близько 10:00 в одній із громад області.

Причина загоряння попередньо не пов’язана з обстрілами. Як зазначили у відомстві, пожежа ймовірно спалахнула через горіння сухої трави.

У місцевих телеграм-каналах опублікували фото. На кадрах помітно сильний дим.

У Миколаєві стався вибух

"Наразі на місці фіксується поодинока детонація, але ситуація під контролем, зазначають військові. На місці працюють підрозділи ДСНС — осередок займання локалізовано", — йдеться у повідомленні.

Склад розташований поза межами населених пунктів. Загрози цивільному населенню немає. Командування створило комісію для з’ясування причин події та перевірки, чи була це службова недбалість.

Миколаїв на карті

Варто зазначити, пожежа на складі боєприпасів може спричинити потужні вибухи, які загрожують життю людей у радіусі кількох кілометрів та можуть зруйнувати будівлі й інфраструктуру. Крім того, під час горіння боєприпасів у повітря потрапляють токсичні речовини, а уламки від вибухів можуть розлітатися на великі відстані, створюючи додаткову небезпеку для населення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 1 березня 2025 року у Дніпропетровській області росіяни завдали ракетного удару по полігону, де знаходилися українські військовослужбовці 157-ї окремої механізованої бригади.